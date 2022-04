‘Torto Arado’, sucesso literário brasileiro, vai virar série de TV pela HBO Max

Um dos principais sucessos literários brasileiros dos últimos anos, “Torto Arado” vai ganhar uma adaptação para a TV. A HBO Max anunciou, nesta segunda-feira (25), o desenvolvimento do projeto.

O livro conta a história das irmãs Belonísia e Bibiana. A vida das duas foi marcada por um acidente de infância com uma faca, que fez com que uma delas perdesse a língua, enquanto a outra passasse a ser a voz de ambas. Elas vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia.

Atualmente, a série está em fase de pré-produção, sendo adaptado para a tela por Luh Maza (”Sessão de Terapia”), Renata Di Carmo (”Vai que Cola”), Maria Shu (”Sentença”), Viviane Ferreira (”Um Dia com Jerusa”) e a roteirista assistente, Ceci Alves (”Cinema Diversidade”).

A direção será assinada por Heitor Dhalia, conhecido por trabalhos como “O Cheiro do Ralo”, “Serra Pelada” e a série “Arcanjo Renegado”.

“O Torto Arado, para além da história que narra, sugere um universo muito rico de imagens e sensações das entranhas do País. Adaptar a obra de Itamar Vieira Junior tem sido um grande prazer e um desafio. São personagens fortes em um Brasil pouco retratado no audiovisual. A série segue a narrativa do livro e o percurso das irmãs Bibiana e Belonísia desde a infância até a vida adulta, no sertão da Bahia. Nela, estas vozes permanecem, ganham vida e se multiplicam ampliando o universo do texto. Os episódios estão sendo escritos por roteiristas talentosas, afinadas e que, realizando um trabalho autoral, mantém viva a essência da obra de Itamar. Este processo de desenvolvimento já conta com um sólido e emocionante material”, detalha Dhalia.

Estreias de abril na HBO Max

O destaque do mês vai para o novo filme do Universo Estendido DC, “The Batman”. Estrelado por Robert Pattinson e Zoë Kravitz, o longa traz uma nova história para o herói mais famoso da editora. O filme é dirigido por Matt Reeves (“Planeta dos Macacos”).

Também vale destacar o filme da editora concorrente, a Marvel, que chega a HBO Max através de um acordo com a Sony Pictures. Trata-se de “Venom: Tempo de Carnificina”, longa estrelado por Tom Hardy e que faz parte do universo do Homem-Aranha.

Tem ainda a segunda temporada de “The Flight Attendant”, série estrelada por Kaley Cuoco, conhecida por sua personagem Penny de “The Big Bang Theory”.

Leia também: ‘A Sogra que te Pariu’ atinge Top 10 de séries não-inglesas mais vistas da Netflix