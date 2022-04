Sem saber que já foi rejeitado, Eliezer fala sobre futuro com Natália após ‘BBB 22′

Eliezer conversa com Rafa Kalimann após eliminação no 'BBB 22' Globo (Reprodução)

Eliminado no último paredão do “BBB 22″, Eliezer participou na madrugada desta segunda-feira (25) do “Bate-Papo BBB” com Rafa Kalimann e falou sobre um possível futuro com Natália. Os dois viveram um romance intenso na casa, com direito a sexo debaixo do edredom e algumas discussões.

Para Eli, os dois deveriam conversar do lado de fora da casa. “Não sei, não sei o caminho que vamos seguir, vai valer uma conversa”, disse o designer. “Fiquei feliz em vê-la na avenida, pois ela tem muita luz e não sei. É um mundo muito novo para mim. Para quem é Camarote, está acostumado, mas comigo... não sei. Para mim, vou aqui falar contigo e voltar para a minha casa, não imagino como está tudo isso”, completou.

Eli também falou sobre as cenas de sexo com Natália. “Foi ótimo, foi uma experiência incrível. É super normal, mas muitos ainda tem tabu sobre sexo. Quando aconteceu, fiquei preocupado com a minha família, porque tenho irmão de 10 anos, minha vó... fiquei preocupado, porque na minha cidade são todos conhecidos.”

Natália livre, leve e solta

Nat, porém, já revelou que não quer mais nada com o antigo affair. Em entrevista a Ana Maria Braga, a ex-sister chegou a deixar a apresentadora chocada com sua firmeza em relação a seu novo posicionamento.

Ana Maria perguntou: “Você tá apaixonada pelo Eli?”. “Não”, respondeu Nat, na lata. Ana Maria ficou sem acreditar: “Não?”, questionou a loira.

Natália tentou se explicar: “Lá é tudo muito intenso, [a gente tem] uma visão muito pequena. E lá dentro eu tinha carinho e eu demonstrava isso. Paixão é uma palavra muito forte”, afirmou.

“Mas vocês beijavam muito, rolou tudo”, insistiu Ana Maria. “Eu só curtia mesmo, não é algo que eu queria aqui pra fora”, respondeu a ex-sister.

Ainda inconformada, a apresentadora mudou o verbo e perguntou se, ao invés de paixão, o que Natália sentia era amor. “Como ser humano sim, como homem pra minha vida não”, disse Natália, cheia de convicção.

“Saiu e acabou?”, questionou Ana Maria. “É acabou, a gente vai ter uma amizade linda aqui fora. Quero viver minha vida profissional”, garantiu Natália, que disse ainda que agora quer dar oportunidade a “novas figurinhas”.