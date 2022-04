Saiba como está sendo a recuperação do ex-BBB Rodrigo Mussi

O ex-BBB Rodrigo Mussi está mais lúcido, ativo e se recuperando aos poucos, informou o último boletim divulgado em suas redes sociais.

“Rodrigo Mussi continua se recuperando, vencendo cada fase, mais lúcido e ativo aos poucos. Ele está fazendo atividades e exercícios. Acreditamos que em breve será encaminhado para a reabilitação intensiva”, diz o post, publicado no fim de semana em seu perfil no Instagram.

Confira:

No último sábado (23), Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, também usou sua conta particular para atualizar o quadro de saúde. “O Rod está bem, mais lúcido e bastante ativo. Acreditamos que, em breve, será encaminhado para a reabilitação intensiva , haja vista que tem respondido muito bem as atividades. Pra cima, Rod!”, escreveu em seus stories do Instagram.

O acidente com Rodrigo Mussi

Rodrigo Mussi, de 36 anos, estava em um carro por aplicativo no dia 31 de março quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e, por isso, não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano e fraturas expostas na perna.

O rapaz deu entrada no Hospital das Clínicas como desconhecido, sem documentos. Por isso, a família demorou para tomar conhecimento sobre o que havia acontecido com ele.

LEIA TAMBÉM: