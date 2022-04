Resumão de tudo o que aconteceu no processo de Johnny Depp contra a ex-mulher

Sem dúvida, um dos julgamentos mais esperados envolvendo estrelas de Hollywood. De um lado, a atriz Amber Heard, que alega ser vítima de violência doméstica, de outro está o ator Johnny Depp, que está processando a atriz por difamação.

Para quem não lembra, Amber Heard e Johnny Depp foram casados e Amber pediu o divórcio em 2016. Na Justiça, ela conseguiu uma ordem de restrição alegando ter sido vítima de violência doméstica. Ela acusou o ator de abuso físico e verbal durante episódios “violentos e voláteis” enquanto estava sob a influência de drogas e álcool. Depp chamou as alegações de “hediondas e perturbadoras” e “não baseadas em nenhuma espécie de verdade”.

Agora, ele está processando Amber em $ 50 milhões de dólares por seu editorial de 2018 no Washington Post, narrando suas experiências como sobrevivente de violência doméstica. Amber Heard nunca mencionou o nome de Johnny Depp no artigo, mas o texto está sendo usado como prova de que as referências ao ator e as alegações de Amber de que sofria violência doméstica, prejudicaram a carreira e a reputação do ator.

Na semana passada começou o julgamento da ação de Depp contra Amber e, durante todos os dias, houve muita emoção: de alegações chocantes de abuso de substâncias, violência doméstica e infidelidade, a traumas de infância, dedos decepados e até vingança fecal.

Confira o resumão que preparamos.

Dia 1 - Trauma de infância

Depp falou aos jurados sobre a infância, traçando paralelos entre a dinâmica do relacionamento de seus pais e seu próprio casamento com Heard. Depp disse que sua falecida mãe, Betty Sue Palmer, era “violenta” e “cruel”. “O abuso verbal, o abuso psicológico, foi quase pior do que os espancamentos. As surras eram apenas dor física. A dor física, você aprende a lidar. Você aprende a aceitar. Você aprende a lidar com isso”.

Dia 2 - Dedo decepado

O ator contou que perdeu a ponta do dedo médio direito em março de 2015, enquanto estava na Austrália para filmar ‘Piratas do Caribe 5′, dizendo que a lesão resultou de uma discussão com Heard sobre um acordo pré-nupcial.

Quando disse minha ideia de um acordo pré-nupcial a Heard, “seria um trampolim para desagrado e discussões”, disse Johnny Depp, acrescentando que se afastou da situação se trancando em um banheiro.

Mais tarde, no bar, Amber Heard “não estava por perto”, disse Depp. “Eu me servi duas ou três doses de vodka, meu primeiro gosto de álcool em muito tempo. Ela veio até o bar e me encontrou lá e começou a gritar: ‘Oh, você está bebendo de novo! monstro!’”. O ator disse que ela “jogou” a garrafa de vodca nele “e passou pela minha cabeça” acrescentando que pegou uma garrafa maior para servir outra dose.

“Ela jogou a garrafa grande na minha mão. Eu não senti a dor no início - o que senti foi calor e algo escorrendo pela minha mão. Olhei para baixo e percebi que a ponta do meu dedo havia sido cortada, e eu estava olhando diretamente para meus ossos saindo e o porção carnuda no interior do seu dedo... Eu não sei como é um colapso nervoso, mas isso é o mais próximo que eu já senti [de um]”, disse o ator.

Dia 3 - Ciúmes e pênis desenhados com sangue

Durante o interrogatório, o advogado de Heard questionou Depp sobre suas “inseguranças” em torno de seu relacionamento com os colegas de elenco James Franco e Billy Bob Thornton. Heard estrelou ao lado de Franco em ‘Pineapple Express’, de 2008, e ‘The Adderall Diaries’, de 2015, e ao lado de Thornton em ‘London Fields’, de 2018.

O advogado citou uma “discussão acalorada” que Depp teve com Amber Heard sobre uma cena com Franco, com quem ele suspeitava que ela estivesse tendo um caso. Depp respondeu que “ocasionalmente, sim, fazia” o fazia se sentir inseguro quando Heard saía com outras pessoas. O advogado de Heard também apresentou uma gravação de áudio de Depp dizendo a Heard: “Fico irracional quando você está fazendo filmes. Fico com ciúmes e esquisito e brigamos muito mais”.

Voltando ao tema da ponta do dedo decepada, o advogado de Heard acusou Johnny Depp de usar seu dedo ensanguentado como “um pincel” para soletrar mensagens na parede da residência do casal.

De acordo com o advogado, Depp também mergulhou os dedos na tinta e desfigurou uma pintura desenhando um pênis nela. “Eu não sei sobre isso. Não me lembro de ter desenhado um pênis em uma pintura”, disse Depp.

O advogado de Amber Heard então compartilhou fotos de móveis que Depp usou como tela para escrever suas mensagens com uma “mistura de sangue ou tinta”. As palavras “Starring Billy Bob and Easy Amber” foram rabiscadas em um espelho depois que Heard filmou ‘London Fields’, de 2018, com Thornton. “Boa sorte e tenha cuidado no topo” estava escrito em um abajur. “Achei que era um bom conselho”, disse Johnny Depp ao tribunal.

Vídeo revelador

A equipe jurídica de Amber Heard apresentou gravações de áudio, fotos e vídeos adicionais retratando momentos violentos entre o casal. Em um vídeo, Heard gravou Depp batendo nos armários da cozinha e se servindo de uma taça de vinho. “Sim, eu assaltei alguns armários, mas não agredi a Sra. Heard”, testemunhou Depp, observando que era uma “possibilidade” que ele estivesse embriagado. “Claramente eu estava tendo um mau momento”, disse ele.

O advogado de Amber também reproduziu o áudio de Depp aparentemente se referindo ao “dia em que cortei meu dedo” na Austrália em 2015, o que contradiz as alegações anteriores de Depp de que Heard teria cortado a ponta do dedo com uma grande garrafa de vodka.