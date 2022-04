Reality show ‘No Limite 6’ terá 24 anônimos competindo na selva; saiba mais

O “BBB 22″ termina nesta terça-feira (26), na Globo, mas os fãs de reality show já tem um novo programa para assistir e novos competidores para conhecer. Antes de revelar quem venceu o “Big Brother Brasil”, a Globo apresentará os 24 competidores do “No Limite 6″, que começa no dia 3 de maio.

Todos anônimos, os participantes do reality show de sobrevivência serão anunciados logo após a exibição da novela “Pantanal”.

Apresentado por Fernando Fernandes, o programa levará as 24 pessoas para um lugar desconhecido e selvagem, onde terão que conquistar provas até chegar na grande final. Nesta temporada, o prêmio será de R$ 500 mil.

Além do novo apresentador, que já fez parte do “BBB 22″, o “No Limite” ganhou mais tempo na Globo. Agora, o reality show de sobrevivência será exibido toda terça-feira e quinta-feira, quando um será eliminado. Já aos domingos, o participante que deixou o programa vai conversar com Ana Clara no “No Limite - A Eliminação”, logo após o “Fantástico”.

Para Fernando Fernandes, apresentar o reality show marca uma mudança em sua vida e carreira, já que ele é um atleta profissional: “Eu esperava por esse momento de me comunicar. Eu sabia da importância disso, não só para mim, mas para todos os cadeirantes. Poder quebrar barreiras nessa nova etapa, como já fazia no esporte”, afirmou o tetracampeão de paracanoagem.

Em algumas chamadas da Globo, o novo apresentador, que entre no lugar de André Marques, prometeu algo mais dinâmico: “Não tem amizade, nem um ajudando o outro, vai ser todo mundo lutando pelo prêmio”, afirmou o famoso.

As três primeiras temporadas aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta edição foi em 2009, após um hiato de oito anos, e a última em 2021. Os vencedores foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada) e Paula Amorim (5ª temporada).

