Novo vídeo empolga os fãs do reality show ‘MasterChef Brasil’; confira

Uma nova chamada do “MasterChef Brasil” mexeu com os fãs do reality show de gastronomia. Recentemente, a Band divulgou um vídeo, em suas redes sociais, que deixou todo mundo de queixo caído.

Na postagem do Instagram, o público conheceu o novo troféu da competição culinária, que estreia em breve, na faixa nobre da emissora do Morumbi. Além do troféu pronto, a chamada mostra como ele é feito, levando ao público parte do processo de fabricação do prêmio.

Neste ano, o “MasterChef Brasil” continuará sendo apresentado por Ana Paula Padrão e contará, também, com os jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, que mostraram muita sinergia no ano passado e agora devem gravar duas edições, “Amadores” e “Profissionais”.

Com a ida de Fausto Silva para a emissora do Morumbi, em São Paulo, o estúdio onde o reality show gastronômico era gravado está ocupado e agora a equipe do MasterChef está de casa nova.

Nos próximos anos, pelo menos, o programa deve ser gravado no complexo Vera Cruz, que fica localizado em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A Band alugou o espaço por três anos e as gravações já começaram.

Isabella leva o troféu de melhor cozinheira amadora da 8ª temporada do "MasterChef Brasil" (Carlos Reinis/Band)

Se todas as edições forem confirmadas, a franquia vai estrear a 9ª temporada da competição amadora e a quarta edição com cozinheiros profissionais e, há ainda uma ideia de colocar no ar uma 2ª temporada do “MasterChef Júnior”.

O reality show “Masterchef Brasil” é uma parceria da Band e Endemol Shine Brasil e seguirá com sua exibição nas noites de terça-feira. No entanto, no ano passado, um boato de que o programa seria diário ganhou força, após o chef Henrique Fogaça falar, ao podcast PodPah, que a Band estaria pensando em mudar o formato.

Ainda não há data definida para a estreia do “MasterChef Brasil” em 2022.

