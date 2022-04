Mais um: Coldplay anuncia quarto show extra em SP; veja como comprar ingressos

Eles não param: após esgotarem um total de três datas para shows na cidade de São Paulo, o Coldplay anunciou, nesta segunda-feira (25), mais uma apresentação extra na cidade.

Chris Martin e sua banda adicionaram o dia 19 de outubro, uma quarta-feira. Com isso, eles farão uma sequência de shows entre o sábado, dia 15, e a nova data - deixando para o estádio apenas a segunda-feira livre.

Os ingressos custam entre R$ 245 a R$ 980. Tal qual as demais apresentações da turnê “Music Of The Spheres World Tour” no Brasil, a banda traz a cantora H.E.R. para abrir os shows.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima quinta-feira (28), às 10h, para clientes do cartão Elo. Já o público geral pode adquirir entradas a partir da sexta-feira (29). Elas poderão ser adquiridas através deste site.

Além dos shows no Brasil, a turnê do Coldplay na América Latina passa pelo Peru, Chile e Argentina.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Coldplay, a edição deste ano trará nomes como Guns N’ Roses, Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Post Malone e Måneskin.

O dia 10 de setembro, data em que os britânicos se apresentam, foi a segunda a esgotar na noite de terça-feira (5), após 27 minutos de venda. Além da banda, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Camila Cabello e Bastille.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

