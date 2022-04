Finalistas do ‘BBB 22′ são definidos, mas Eliezer está fora do reality show

Os finalistas do “BBB 22″ foram definidos e Eliezer não está entre eles, deixando o reality show com 65,76% dos votos. Com a saída do designer, o reality show terá uma final apenas com famosos: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André.

Mesmo escapando dos últimos paredões, Eliezer não foi escolhido e na última semana ele tinha pensado que era o único lollipoper preferido do público que assiste o reality show.

Na terça-feira (19), após a saída de Gustavo, o brother estava confiante, mesmo sendo indicado para mais um paredão, que acabou tirando Pedro Scooby da casa. Em uma conversa com Paulo André, ele levantou a possibilidade de ser um dos favoritos para vencer o “Big Brother Brasil 22″.

Durante a conversa, PA citou que o designer poderia ser um dos campeões da temporada: “Acha que a galera já tem um campeão? Você acha que já?”, questionou o atleta. “Acho que já. Sim. Nessa altura do campeonato já tem”, confirmou o affair de Natália.

Em seguida, Paulo André, que também estava no paredão desta terça-feira (19), afirmou: “Pode ser você, Eli”. Aos risos, o anônimo considerou a afirmação do colega de confinamento: “Já pensou? Acho que pode acontecer o seguinte: Lá fora devem ter dois favoritos ao prêmio e acho que é isso”.

No entanto, essa confiança nem sempre esteve presente. Durante o paredão falso do “BBB 22″, Eliezer resolveu prever o futuro do reality show e conversou com Natália sobre quem estaria na final do programa. No quarto lollipop, eles conversaram sobre o andamento do reality show. e, enquanto Natália fazia cafuné no brother, ele disparou: “O programa já está ganho, né?”, falando sobre quem deve estar na grande final do “BBB 22″.

Douglas Silva, Paulo André e Arthur Aguiar estão na final do "BBB 22" (Reprodução)

Segundo Eli, o grupo dos meninos famosos (Paulo André, Douglas Silva, Arthur Aguiar e Pedro Scooby) era o mais forte e com mais chances de ir para a final do programa, mas apenas três ficaram até o final.

BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a abertura das inscrições para a 23ª temporada do “Big Brother Brasil”. Quem quiser morar na casa já pode enviar todos os dados necessários ao site do programa.

“Nem acredito que eu vou dizer isso, atenção a primeira leva para inscrições do ‘BBB 23′ estão abertas a partir de agora”, disse Tadeu, ao vivo.

O jornalista ressaltou que a primeira leva é limitada e pediu agilidade aos interessados. “Corram”, aconselhou. Segundo informações divulgadas pelo reality, as entrevistas serão virtuais e o primeiro contato será por e-mail.

