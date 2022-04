Fãs fazem montagem com foto de Tom Holland e Zendaya

Tom Holland e Zendaya foram vistos nesta segunda-feira em Boston, nos Estados Unidos, em um restaurante local. As co-estrelas dos últimos três filmes de Homem-Aranha foram vistos trocando carinhos em público e tirando foto com fãs. Mas, um detalhe chamou a atenção.

A camiseta de Tom Holland tinha uma estampa com a foto de Zendaya. Muito apaixonado! Porém, analisando as postagens de outros usuários da rede, verificamos que a foto se tratava de uma montagem.

tom holland o maior fã da zendaya pic.twitter.com/yIn9QshUsD — sandy ☪︎ (@slesbiandy) April 24, 2022

Um usuário do Twitter escreveu: “Objetivo de vida: encontrar alguém que olhe para você do jeito que Tom Holland olha para Zendaya”.

De acordo com as informações de um portal de notícias local, Bostom.com, Zendaya está gravando na cidade seu novo filme, o romance dramático ‘The Challengers’. Tom Holland voou até a cidade para encontrar com a namorada para tomar um café com ela.

Veja também: Marvel revela novos detalhes sobre ‘Doutor Estranho 2′ em teaser divulgado na gringa

Ainda não se sabe de Tom Holland ficará na cidade e nem por quantos dias, mas a repercussão nas redes sociais têm sido intensa. Veja alguns posts.

MEU DEUS, OLHA ELES AÍ!!!! 💜



📸 | Zendaya e Tom Holland, hoje (24), com uma fã em Boston. pic.twitter.com/OMV5AxjW84 — Tomdaya Brasil (@TomdayaBrasil) April 24, 2022

EU NÃO TENHO ESTRUTURAS PRA ZENDAYA E O TOM HOLLAND pic.twitter.com/qDJ266X4lY — kayla. (@heslouiett) April 25, 2022

ZENDAYA E TOM HOLLAND ESTAO NO RESTAURANTE AQUI SOCORRIIIIOOOOOOI pic.twitter.com/xKtxjad7m2 — ricardo (@pocoreite) April 24, 2022

Fofos!! ❤️



📸 | Novo vídeo de Tom Holland e Zendaya acenando para fãs em Boston, hoje (24). pic.twitter.com/j40xowFTVP — Tom Holland News (@THollandNews) April 25, 2022

O novo filme de Zendaya é o mais recente projeto de Luca Guadagnino, que dirigiu a adaptação aclamada pela crítica de ‘Call Me By Your Name’, com a co-estrela da atriz em Duna, Timothée Chalamet.

Em abril, a agência de elenco local de Boston CP Casting postou diversas listagens em seu site para um filme chamado ‘Tire Town’, filmado de 2 de maio a 24 de junho na área de Boston. ‘Tire Town’ é um título provisório para ‘The Challengers’, de acordo com o Boston.com.

De acordo com uma das listagens, o filme é “tudo sobre tênis” e precisa de atores extras de fundo para interpretar “árbitros, juízes de linha, garotos de bola, treinadores, jogadores de tênis, profissionais de tênis, jardineiros, oficiais da USTA, espectadores, locutores esportivos, mídia de notícias, etc”.

Em uma lista separada, a empresa também disse que estava procurando “fisioterapeutas esportivos experientes ou nutricionistas esportivos” para uma filmagem durante o mesmo período.