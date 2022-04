Entenda por que os vizinhos de Meghan e Harry estão irritados com eles

Os vizinhos de Meghan Markle e do príncipe Harry estão chateados com eles porque, segundo estes vizinhos, os Sussex não fazem questão de serem “parte da comunidade”. Meghan e Harry vivem no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, mais precisamente na praia de Montecito, na cidade de Santa Bárbara.

Para quem não lembra, Meghan Markle e o príncipe Harry se mudaram para os Estados Unidos após deixarem seus trabalhos como membros da realeza no início de 2020. Ambos moraram alguns meses no Canadá, onde Meghan tem uma casa, até se estabelecerem de forma definitiva na Califórnia.

Segundo o jornalista britânico Richard Mineards, que escreve uma coluna de fofocas para o Montecito Journal, afirmou que as aparições públicas de Meghan e Harry na comunidade têm sido raras até agora.

Ele disse ao The Times: “Harry e Meghan não se tornaram parte da comunidade, e acho que muitas pessoas estão realmente se irritando com isso. É um lugar tão lindo para sair e eles não apareceram. Há essa grande questão de ‘Onde eles estão?’”.

O colunista garantiu que, de acordo com os relatos dos moradores de Santa Bárbara, eles ficam torcendo para esbarrar com Meghan ou com Harry na vida local da cidade.

Recentemente, o violoncelista Sheku Kanneh-Mason se apresentou ao lado de sua irmã pianista na cidade na semana passada e os moradores esperavam ver Harry e Meghan na apresentação. Afinal, Kanneh-Mason alcançou fama global em maio de 2018, quando tocou no casamento televisionado dos Sussex.

Mas isso não aconteceu. O que frustrou os vizinhos. Richard Mineards disse ainda: “Havia grandes esperanças de que Harry aparecesse”.

O príncipe Harry e Meghan Markle têm mantido um perfil discreto em Montecito nos últimos dois anos.

O casal já foi visto ocasionalmente saindo para passear com seus cachorros Pula e Guy em uma praia local ou desfrutar de uma refeição em um restaurante. Meghan e Harry também foram vistos no Lucky’s Steakhouse com a princesa Eugenie e seu marido Jack Brooksbank, no mês passado.