Entenda como Juma e Jove conseguem fugir do Pantanal sem ninguém saber

O amor entre Juma Marruá (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vai crescer ainda mais no remake de da novela “Pantanal”. Após a jovem cuidar do herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira).

A mudança de comportamento entre os protagonistas da novela aconteceu após Jove ser picado por uma cobra durante uma sessão de fotos e acabou sendo cuidado pela filha de Maria Marruá (Juliana Paes).

Com tudo em paz, o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) vai levar a moça, que nunca saiu do Pantanal, para o Rio de Janeiro, junto dele. Ao saber que o amado vai embora, ela diz: “Não queria que você fosse”. Em seguida, ele diz que não queria sair, mas ele pede para ela viajar: “Vem comigo?”, pede o rapaz.

Após ser picado no Pantanal, Juma (Alanis Guillen) cuida de Jove (Jesuíta Barbosa) (Divulgação/Globo)

Juma vai tentar resistir, mas, eventualmente, cede à aventura com Jove, que parte para Campo Grande, com Tadeu (José Loreto) como piloto e cúmplice – os irmãos estão fazendo tudo sem o consentimento do pai.

Ao viajar de avião, pela primeira vez, Juma se impressiona ao ver a paisagem da janela: “Nunca tinha visto o mundo daqui de riba”, diz ela.O herdeiro de Madeleine (Karina Teles) pergunta: “É bonito, não é?”.

Antes do Rio de Janeiro, chegando em Campo Grande, Ari (Claudio Galvan) será enrolando e vai acabar ajudando no plano. Jove vai pedir para o empregado do pai, que é responsável pela comunicação por rádio, para agilizar os documentos de Juma, que, até então, não tem nenhum: “Eu quero saber se o teu pai tá sabendo disso?”, questiona Ari. Eu só estou achando esse pedido muito estranho”.

Jove nas duas versões de "Pantanal" (Reprodução)

Juma vai ficar receosa em deixar sua vida no Pantanal, mas Jove não vai desistir de embarcar com sua amada: “A gente vai dar um jeito nisso, Juma... Confia em mim: não precisa ter medo”.

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na história original de Benedito Ruy Barbosa.

