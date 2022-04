Entenda a inspiração da fantasia de Paolla Oliveira no Carnaval da Sapucaí

A atriz Paolla Oliveira terminou o Carnaval deste ano como uma das personalidades mais faladas. Sua fantasia chamou a atenção dentro e fora da avenida.

De vermelho da cabeça aos pés, a fantasia de Paolla fez uma homenagem à Pombagira, uma entidade de religiões de matriz africana como Umbanda e do Candomblé.

Ela é representada por uma mulher sensual e independente, sendo considerada uma mensageira entre o plano espiritual e o mundo dos homens.

Além disso, Pombagira costuma trabalhar junto a Exu, outra entidade da Umbanda e do Candomblé. Ambos fazem parte do Povo das Ruas e foram os grandes homenageados da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba da qual Paolla Oliveira é rainha de bateria.

A produção da fantasia foi assinada pelo estilista Michelly X, que acompanha Paolla há um bom tempo. Pelo samba-enredo “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”, a Grande Rio foi a vencedora do Carnaval 2022.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

