Diretor de ‘Lightyear’ explica como o filme se conecta com ‘Toy Story’

Os planos de ampliação do universo de Toy Story nunca foram modestos para a Disney. Bem antes do anúncio do longa ‘Lightyear’, que estreia em 16 de junho nos cinemas do Brasil, a Disney já havia criado um spin-off para Buzz.

A série de animação ‘Buzz Lightyear, do Comando Estelar’, que foi ao ar de 2000 a 2003, contou as aventuras do herói patrulheiro espacial enquanto trabalhava para derrubar o Imperador Zurg de uma vez por todas.

Em Toy Story sabemos que Buzz é um brinquedo que luta com a percepção de que ele não é um aventureiro espacial, mas sim um brinquedo agora de propriedade de Andy. Na série de animação, Buzz realmente é um patrulheiro das galáxias, assim como será no filme ‘Lightyear’.

Ao site especializado em entretenimento Screen Rant, Angus MacLane, diretor de ‘Lightyear’ falou sobre a história que antecede Toy Story. A respeito da série de animação spin off do personagem e sua relação com o atual filme, MacLane revelou que não levou em consideração o desenho animado de TV de Buzz enquanto desenvolvia ‘Lightyear’.

“Existe um universo dentro do universo de Toy Story, há a série de animação da Pixar que, aliás, eu dirigi há muitos anos”, completou ele fazendo menção à série ‘Buzz Lightyear, do Comando Estelar’, que foi ao ar de 2000 a 2003.

MacLane sugere que o filme ‘Lightyear’ pode refazer a série de TV de Buzz, visto que é um retorno mais suave do personagem.

“Bem, essa série de animação foi desenvolvida quando estávamos fazendo ‘Toy Story 2′, e eu sempre imaginei que era como os Ewoks ou os Droids para o universo de ‘Star Wars’”, disse o diretor fazendo referência a criaturas do universo de Star Wars conhecidas dos fãs da saga.