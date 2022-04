De cirurgia íntima à ameaça a Bruna Marquezine: 5 polêmicas que colocaram Maíra Cardi na boca da internet

Tendo participado da nona edição do ‘Big Brother Brasil’ aos 25 anos, Maíra Cardi ficou mais conhecida aqui fora com o passar dos anos, como influenciadora digital. Além de engatar seu relacionamento com o ator e atual confinado do ‘BBB 22′, Arthur Aguiar, a influencer possui um histórico repleto de polêmicas envolvendo seu nome.

Veja mais: Estrela de ‘Pantanal’, Dira Paes, posa nua na web e arranca elogios de internautas

Formada em nutrição esportiva, a empresária conseguiu alavancar sua carreira como coach de emagrecimento, através de seus programas. Suas plataformas de serviços de nutrição fizeram bastante sucesso. Além de seu trabalho, Maíra também é conhecida pelas polêmicas no mundo dos famosos. Confira algumas delas!

1 – Vítima de 16 traições do marido

Após terminar seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar em maio 2020, Maíra Cardi expôs diversas traições de seu marido nas redes sociais, além de tê-lo colocado como abusivo na relação. A empresária reatou o casamento com o artista em outubro de 2021, garantindo que não aceitaria novas traições.

De acordo com informações do portal Metrópoles, o ator teria traído Maíra 16 vezes. A artista Lexa teria descoberto as traições do artista e contado para Maíra, que revelou ser grata pelo toque da amiga.

“Quando eu descobri de uma única vez, eu dei um basta no meu casamento e decidi o que eu não aceitaria. Quando eu resolvi voltar, não foi para a pessoa que me traiu, mas para uma nova, transformada”, escreveu Maíra nas redes sociais.

2 – Cirurgia íntima

Após ter descoberto traição de Arthur Aguiar e se separar do ator, Maíra revelou no programa ‘A Hora do Faro’ ter feito uma cirurgia íntima de reconstrução vaginal. “Fiz peito e fiz culote, tenho zero problema em falar sobre cirurgia. E xexec* também fiz, pode falar? Uma recauchutada, ‘pra’ dar uma rejuvenescida”, contou ela em entrevista. O procedimento realizado pela empresária gerou comentários na internet.

3 – Estupro alimentar

saudade de 45 segundos atrás quando não tinha ouvido essa mulher falando "estupro alimentar" pic.twitter.com/eEQSBcHGsn — estrela. (@kakekuhi) March 3, 2022

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Maíra usou o termo “estupro alimentar” para falar sobre problemas voltados a alimentação.

“Estupro alimentar é quando a pessoa que diz que mais te ama, sua mãe, seu marido, sua melhor amiga, quer te empurrar goela abaixo aquilo que você disse não”, disse Maíra.

Maíra explicou no vídeo que é difícil seguir uma dieta quando você não possui apoio de familiares e dos quem te ama.

“É difícil dizer não, eu sei, mas mais difícil ainda é lidar com quem te ama te forçando, te obrigando a comer aquilo que te faz mal. Só você sabe o quanto você chora, no seu travesseiro, no silêncio da noite”, disse ela.

O termo “estupro alimentar” foi recebido de uma forma negativa nas redes sociais, apontando o conteúdo da empresária como “irresponsável”.

4 – Crime sexual: vídeo íntimo vazado

Ao sair da nona edição do ‘BBB’, Maíra passou por um episódio de crime sexual, no qual seu ex-marido havia gravado um vídeo seu em momento íntimo, sem o consentimento da empresária. Maíra relembrou o episódio em suas redes sociais.

“Há 13 anos, quando eu saí do BBB, uma menina tonta, sofri um grande abuso e um grande crime. Uma vez eu estava na cama com meu marido num momento íntimo, sexo oral, e ele filmou. E durante o vídeo de 30 segundos eu pergunto ‘Você não está me filmando, né?’, e ele fala ‘Não’, e o vídeo acaba. Esse vídeo foi parar em todas as capas, em todos os jornais, e naquela época você ficava muito tempo na capa do jornal”, disse ela em postagem no Instagram.

A influencer também comentou sobre episódio com Felipe Andreoli, que fez um tweet a ofendendo. Maíra também revelou que acredita na mudança das pessoas, assim como ela mudou.

“Até que um dia, eu tinha um programa de televisão com o David Brazil e fui entrevistar o Felipe Andreoli. Ele virou as costas para mim e saiu. Foram perguntar para ele ‘Por que você não deu entrevista para a Maíra?’, aí ele fez um tweet: ‘Eu não dou entrevista para ex-BBB b*queteira”, desabafou a influencer.

5 – Ameaça a Bruna Marquezine

Após Bruna Marquezine curtir um post falando que pagaria para não ter que ler mais nada sobre Maíra Cardi e Arthur Aguiar, a influenciadora decidiu se pronunciar fazendo um comentário em um perfil de fofoca no Instagram.

Maíra revelou saber segredos de Bruna Marquezine e ameaçou expor a atriz:

“Eu falo o que acho… Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA! Mais aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha Já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros, mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peco, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui @leodias ou será que a Lagoinha vai ganhar um PIX?”, escreveu a coach.

Bruna Marquezine não se pronunciou sobre as declarações da Maíra. Contudo, a atriz curtiu um tweet que dizia o seguinte: “Alguém avisa para Maíra Cardi que chantagem é crime, que ficar pedindo dinheiro na internet pra não contar uma fofoca sobre alguém é considerado chantagem.... E que o crime aumenta quando praticado pelas redes sociais!! @BruMarquezine cabe um processo né”, disse uma fã da atriz. Além deste post, Bruna curtiu outro tweet.