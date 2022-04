Atriz da novela ‘Pantanal’ define gravação de cena nua como ‘libertador’

Malu Rodrigues já deixou o elenco do remake da novela “Pantanal”, mas, mesmo fora do set de gravação da segunda fase da trama, a atriz lembrou de um momento de tensão durante as filmagens de uma cena no Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, Malu, que interpretou Irma, estava ao lado de Renato Góes, que viveu José Leôncio, e gravou totalmente nua. Segundo ela, mesmo com a tensão da cena,gravar sem roupa foi “libertador”: Se alguém tiver a oportunidade de fazer isso algum dia, faça. Eu entrei na água e não saí mais porque estava quase nua”, contou ao jornal Extra.

Malu Rodrigues, de "Pantanal", grava cena nua no rio (Reprodução/Globo)

A tensão de Malu Rodrigues não era exatamente estar pelada, mas o fato de que algum bicho, como um jacaré, poderia aparecer no rio: “De repente o Renato olhou para trás de mim e viu uns peixes pulando. Eu vi que tinha algo nadando próximo a mim, mas não vi o que era. Eu estava tranquila, mas ao mesmo tempo preocupada. Um assistente de direção veio ajudar, deu uma espantada nos peixes, aí eu me acalmei. E com o Renato ao meu lado eu sabia que tinha mais alguém pro jacaré comer além de mim”, disse a atriz.

LEIA TAMBÉM: Atores de ‘Pantanal’ falam sobre as cenas de sexo: ‘Medo de alguém se machucar’

Irma ( Malu Rodrigues ) conversa com José Leôncio ( Renato Góes ) no "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Na entrevista, Malu Rodrigues relembrou também, as outras cenas que gravou no remake de “Pantanal”: “O primeiro dia de gravação, que eu gravei com o Almir Sater, foi a Irma chegando ao Pantanal e depois ela indo embora. Na cena em que vou embora, estava muito emocionada. A Irma fica apaixonada pelo local, tanto que mais velha acaba se mudando para lá. Meu segundo dia de gravação foi na fazenda Rio Negro, foi super emocionante. O Papinha colocou uma música e foi andando comigo fora de quadro, a Irma indo embora, olhando a casa.”, relatou a famosa.

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa.

LEIA TAMBÉM: Xuxa Meneghel fala sobre a final do ‘BBB 22′ e esclarece mico de Rafa Kalimann