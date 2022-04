Atores de ‘Pantanal’ falam sobre as cenas de sexo: ‘Medo de alguém se machucar’

Em “Pantanal”, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) não vai aceitar que o marido, Tenório (Murilo Benício), tenha uma família fora do casamento e querendo dar o troco ao fazendeiro, a dona de casa vai se envolver com dois peões: Alcides (Juliano Cazarré) e Levi (Leandro Lima).

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

No entanto, as cenas gravadas para o remake de Bruno Luperi não foram nada tranquilas. Segundo Juliano Cazarré, durante a filmagem, ele acabou ficando “cheio de dedos” para que não fosse cancelado pelo público, diante dos debates sobre assédio sexual: “Hoje em dia, eu tomo cuidado na cena, para deixar todo mundo confortável e sem se sentir mal”.

Um dos pontos principais, para o famoso, é a intimidade no set: “Essas cenas que envolvem intimidade nunca são confortáveis. Ao longo da carreira, fiz um monte de outras coisas que também não são confortáveis porque fazem parte do papel. Quando faço, tenho que fazer bem, o melhor possível”, disse ele ao jornal O Globo.

Alcides (Juliano Cazarré) vira motorista de Guta em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que Tenório (Murilo Benício) vai descobrir a traição da esposa com o peão e vai mandar capar o funcionário, que também é apaixonado por Guta (Julia Dávila). A cena é uma releitura da mesma exibida na extinta TV Manchete, em 1990, quando o peão foi interpretado por Ângelo Antônio.

Em "Pantanal", o ator Leandro Lima interpreta o peão Levi (Reprodução/Instagram)

Outro ator de “Pantanal” que teve dificuldades foi Leandro Lima, que vive Levi. De acordo com o famoso, durante as gravações ele teve medo de machucar Isabel Teixeira, já que tudo foi bruto. No remake da Globo, o peão é apaixonado por Muda (Bella Campos), mas acaba vivendo um romance tórrido com Maria Bruaca, mulher de Tenório (Murilo Benício).

“O mais difícil são as cenas de ação, as cenas quentes também porque a gente tem medo de alguém se machucar. Porque né, como a pegada é bruta, às vezes eu me preocupo de machucar ela. Mas a repercussão vai ser legal, tem um triângulo também e tal”, afirmou o ator à revista Quem.

