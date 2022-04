Após passar mal, Jojo Todyho aparece em momento relaxante em sua casa

Jojo Todynho não participa do carnaval fora de época (Reprodução)

O fim de semana foi tranquilo para Jojo Todynho, que passou mal e não compareceu aos desfiles do carnaval fora de época. Depois de um susto na última quinta-feira (21), após sentir dores no tórax, a cantora acabou desfalcando a Beija-Flor, escola que iria desfilar.

Ao sair do hospital, a cantora disse que começou a ter dificuldade para respirar: “Eu estava sentindo um desconforto. Eu e o Lucas sentamos para almoçar, começou uma dor muito forte do lado direito, no tórax, não estava conseguindo respirar”, contou a funkeira.

Com isso, Jojo Todynho não desfilou pela Beija-Flor de Nilópolis, na madrugada do último sábado (23). Vale lembrar que a famosa foi liberada pelos médicos, mas optou em permanecer em casa em repouso.

Segundo o jornal Extra, ela também teria escolhido descansar para não atrapalhar sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, da Globo. Porém, neste fim de semana, Jojo também mostrou aos fãs como aproveitou a folga das gravações.

Jojo Todynho e Lucas Souza passam horas no hospital (Reprodução)

LEIA TAMBÉM: Entenda como Juma e Jove conseguem fugir do Pantanal sem ninguém saber

Em um vídeo no stories, divulgado no domingo (24), ela disse: “Já lavei a área gourmet e a parte do Bradock [o pet da famosa] e agora eu vou limpar para lá”. Depois, aproveitou para desfrutar de alguns momentos sozinha.

No vídeo, Jojo Todynho aparece na banheira e dá uma dica aos seguidores: “Não tem coisa melhor do que você ter uma banheira em casa. Chegar em casa estressada do trabalho e relaxar. Todo brasileiro tinha que ter o privilégio de ter uma banheira em casa, pois a nossa vida não é fácil”.

A funkeira Jojo Todynho foi esbanjou alegria na Marques de Sapucaí (Reprodução)

A funkeira finalizou falando que o marido Lucas Souza, militar do exército, está de mudança de Curitiba para o Rio de Janeiro e que em breve eles estarão morando na mesma casa: “O Lucas já foi, mas, se Deus quiser, até o mês que vem sai essa transferência”.

LEIA TAMBÉM: Saiba como está sendo a recuperação do ex-BBB Rodrigo Mussi