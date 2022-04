Ana Maria Braga leva jargão de Hebe Camargo para o café com Eliezer: ‘Gracinha’

Ana Maria Braga recebeu Eliezer Netto para o café da manhã do “Mais Você” nesta segunda-feira (25) e fez muitos telespectadores lembrarem da saudosa Hebe Camargo ao elogiar uma das marcas registradas do ex-BBB.

“Achei sua risada uma gracinha”, disse Ana Maria ao comentar sobre o “som de porquinho” feito por Eli quando está feliz.

O ex-brother explicou que o barulho sai naturalmente e que não consegue reproduzi-lo quando quer. Disse ainda que nas primeiras semanas do reality show a risada emblemática foi mais frequente por um motivo simples: “Eu estava mais leve. Depois fui ficando mais tenso”.

Ainda falando sobre as características de Eliezer, Ana Maria questionou a harmonização facial feita pelo rapaz. O designer confirmou a realização do procedimento estético e disse que se submeteu a ele após o término de um namoro. Para entrar no “BBB 22″, ele afirmou ter feito algumas aplicações de botox.

A entrada no ‘BBB 22′

Eli contou a Ana Maria que resolveu se inscrever para o “BBB 22″ por insistência de uma amiga. “Nunca me imaginei dentro de um reality show, mas ela me incentivou. Fiz a inscrição até meio de má vontade. Eram muitas informações para preencher”, lembra.

O ex-BBB disse que só a partir do momento que sua admissão no programa foi se concretizando que ele começou a, finalmente, criar expectativas. “O negócio começou a desenrolar e aí passei a idealizar como seria. Só fui entender que aquilo era um jogo lá dentro. Achava até então que era um programa de entretenimento”, revelou.

‘O mais beijoqueiro’

Ana Maria não deixou de recordar os romances de Eli na casa mais vigiada do Brasil. O ex-brother trocou beijos com a atriz e cantora Maria logo no início do programa e, mais tarde, protagonizou cenas quentes com Natália Deodato. Imagens foram reprisadas no “Mais Você” de hoje.

“Você foi o mais beijoqueiro da casa”, disse Ana Maria ao convidado, que pareceu ficar levemente sem graça. Questionado sobre a relação e o futuro com a designer de unhas, Eliezer disse que nunca houve uma expectativa sobre como as coisas entre os dois ficariam fora da casa, uma vez que, a partir de suas respectivas saídas, um “mundo novo” se abriria para eles.

De qualquer forma, Eliezer elogiou Nat e mostrou ser grato. “Tenho um carinho imenso por ela, que me ajudou muito e me apoiou. Foi muito bom ter tido essa troca, independentemente de qualquer coisa”, pontuou.

Amizade de milhões

Eli falou ainda sobre a amizade que construiu com Vyni dentro do reality e se emocionou ao ver a participação do amigo no café com Ana Maria. Na ocasião, o influenciador falou sobre a relação especial que ambos construíram.

“Não dá para explicar. É uma pessoa que quero levar para a minha vida”, afirmou. “O nome disso é amor”, frisou Ana Maria.

