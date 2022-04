Vídeo mostra Jojo Todynho causando nos bastidores da ‘Dança dos Famosos’

Jojo Todynho é repórter do reality show "Túnel do Amor" (Reprodução/Rede Social)

Jojo Todynho é um dos nomes mais comentados na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, e não é apenas no palco do programa que a funkeira mostra que tem energia de sobra para a competição.

Após a sua segunda apresentação no reality show, Jojo divulgou um vídeo nos bastidores da TV Globo, onde ela aparece pulando e dançando no camarim da emissora.

Vale lembrar que no último domingo (17), Jojo Todynho surpreendeu os jurados e a audiência do “Domingão com Huck” ao dançar “Thriller”, música clássica de Michael Jackson.

Segundo a jurada artística Marina Ruy Barbosa, a famosa, que também apresenta um programa no Multishow, superou a pressão do palco: “Eu sei como é estar nesse palco, a pressão que é, mas eu me surpreendi muito porque você se transformou, foram pra outro lugar e eu consegui ir junto”, disse ela que deu nota máxima.

Já a atriz Lília Cabral elogiou a cantora: “Esse lado da diversão foi o que mais me pegou. Vocês se divertiram, participando, isso me faz bem”.

Jojo Todynho também foi elogiada pelo jurado técnico, Carlinhos de Jesus, que aprovou a performance: “É impressionante a capacidade que ela tem. É bom frisar que você vem aqui e mostra que o corpo que quer dançar, a mente que quer dançar, vai dançar. Vocês apresentaram isso.”

A dançarina Ana Botafogo, que também está no júri da “Dança dos Famosos”, falou do humor da funkeira carioca: “Ela tem suingue, e te achei mais serena [do que na última semana]. Teve humor, ritmo, história. Esse estilo de dança possibilita a cada um ter a sua dança”, declarou.

Audiência do ‘Domingão’

Com a “Dança dos Famosos”, o programa de Luciano Huck vem melhorando seus índices de audiência. No domingo (17), o “Domingão com Huck” marcou bons números em São Paulo, chegando a 18 pontos e 30% de participação. Já no Rio de Janeiro, o programa marcou 19 pontos de audiência e 37% de participação, igualando.

