Temperatura Máxima: Nenhum personagem de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ teve mais de meia hora de tela

“Vingadores: Guerra Infinita” é uma reunião de personagens da Marvel que levou 10 anos para se concretizar - talvez por isso tenha se tornado dos filmes de maior bilheteria da história do cinema.

Lançado em 2018, o longa tem 2h29 de duração. Mesmo assim, nenhum de seus personagens tem mais do que meia hora de tela.

Na verdade, com exceção de três deles - Thanos, Gamora e Homem de Ferro - as participações são todas com menos de 15 minutos.

Pode parecer pouco, mas vale lembrar que são dezenas de personagens. A reunião promove o encontro entre os integrantes de grupos como Vingadores, Guardiões da Galáxia e Agentes da S.H.I.E.L.D., além de heróis solo e associados dos grupos.

O IMDb contabilizou o tempo de tela dos principais personagens, confira:

Thanos: 29 minutos.

Gamora: 19 minutos e 30 segundos.

Homem de Ferro: 18 minutos.

Thor: 14 minutos e 30 segundos.

Dr. Estranho: 11 minutos e 30 segundos.

Senhor das Estrelas: 10 minutos e 15 segundos.

Visão: 9 minutos e 45 segundos.

Feiticeira Escarlate: 9 minutos.

Hulk: 8 minutos e 45 segundos.

Homem-Aranha: 7 minutos e 30 segundos.

Capitão América: 6 minutos e 45 segundos.

Rocket: 6 minutos.

Viúva Negra: 5 minutos.

Drax: 4 minutos e 45 segundos.

Mantis: 4 minutos e 45 segundos.

Ebony Maw: 4 minutos.

Proxima Meia-Noite: 3 minutos e 45 segundos.

Cull Obsidian: 3 minutos e 45 segundos.

Corvus Glaive: 3 minutos e 30 segundos.

Pantera Negra: 3 minutos e 30 segundos.

Groot: 3 minutos e 15 segundos.

Nebulosa: 3 minutos e 15 segundos.

Okoye: 3 minutos e 15 segundos.

Loki: 3 minutos e 15 segundos.

Máquina de Guerra: 3 minutos.

Eitri: 2 minutos e 45 segundos.

Wong: 2 minutos e 45 segundos.

Falcão: 2 minutos e 15 segundos.

Soldado Invernal: 2 minutos.

Pepper Potts: 1 minuto e 30 segundos.

Caveira Vermelha: 1 minuto e 30 segundos.

Shuri: 1 minuto.

M’Baku: 1 minuto.

Thaddeus “Thunderbolt” Ross: 1 minuto.

Nick Fury: 1 minuto.

Maria Hill: 45 segundos.

Heimdall: 45 segundos.

O Colecionador: 45 segundos.

Ned Leeds: 15 segundos.

Leia também: Sessão da Tarde: ‘A Volta do Todo Poderoso’ usava casais de animais do mesmo sexo