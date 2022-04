Novas fotos revelam agressões de Amber Heard contra Johnny Depp; “Jorrava sangue”

Violência física, psicológica e difamação, estas são algumas das acusações feitas e que envolvem o polêmico julgamento de Amber Heard e Johnny Depp. E, desta vez, o tema de debate foram fotos que ressaltam supostas agressões protagonizadas pela atriz.

Embora inicialmente Amber tenha sido a responsável por acusar Johnny de agressões, novas imagens que saíram à luz revelam possíveis ações protagonizadas pela atriz.

Confira também esta notícia: Afinal, Harry e Meghan estarão no Jubileu de Platina da Rainha? Harry responde

Em suas declarações, a enfermeira e o encarregado da segurança de Johnny afirmaram que as agressões eram constantes, incluindo uma vez que Heard teria cortado o dedo do ator com uma garrafa de vidro.

Que mas necesitan para decir claramente que Johnny Depp es INOCENTE y que FUE VICTIMA de AGRESIONES tanto fisicas como psicologicas por parte de su ex mujer AH?? Esta toda su EVIDENCIA ahi!! Tienen tanta contemplacion para tratar a una delincuente mujer como tal 😡😡 https://t.co/ON4g29jp6f pic.twitter.com/cvYF7pNzjo — RoxyPily (@pilar_akarsu) July 28, 2019

Sean Bett, responsável pela segurança de Johnny, disse que as discussões do casal eram constantes e que em algum momento eles “poderiam se matar”. O homem ainda reforçou que Depp era constantemente agredido, inclusive com golpes, por Amber.

Veja abaixo o vídeo divulgado e que mostra o relato compartilhado em julgamento.

Por fim, Depp explicou que achou importante registrar as agressões para “se proteger” de possíveis acusações futuras da sua na época companheira. “O sangue estava jorrando. Acho que tive um ... não sei como é um colapso nervoso , mas foi o mais próximo que cheguei de um. Nada fazia sentido”, afirmou.

Depp ahora está describiendo al jurado una foto tomada por el guardia de seguridad Sean Bett. Él dice que es después de que recibió una "patada giratoria" de Heard.



También muestran una foto de su dedo luego de su curación. pic.twitter.com/juOtD2qPeL — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) April 20, 2022

(Com informações do portal Nueva Mujer).

Quer ficar por dentro das novidades deste e outros casos? Então, ative as notificações e acompanhe nossa página, pois traremos atualizações em primeira.

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E CONFIRA TAMBÉM ESTAS NOTÍCIAS: