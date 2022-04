Esta é a razão pela qual a Rainha celebra duas vezes o aniversário todos os anos

Nesta semana, mais precisamente no dia 21 de abril, a Rainha Elizabeth II completou 96 anos. Essa é sua data de nascimento real. Mas, o que causa confusão é entender o motivo pelo qual no segundo sábado de junho, no evento Trooping the Color, o aniversário da Rainha também é comemorado.

Nós te explicamos! Continue lendo.

Historicamente, as celebrações oficiais para marcar o aniversário de um soberano no Reino Unido costumam ser realizadas em um dia diferente do aniversário real. Isso geralmente acontece quando a data do aniversário não acontece nos meses de verão.

Como sabemos, o Reino Unido, especialmente Londres, é uma cidade com o inverno muito rigoroso, onde as chuvas e as baixas temperaturas minam todas as atividades ao ar livre das pessoas. E é exatamente por conta do clima que a Rainha Elizabeth II comemora duas datas de aniversário.

A tradição começou em 1748 com George II, que nasceu em novembro, um mês de outono no hemisfério norte, onde as temperaturas são mais baixas. Em vez de arriscar que seus súditos pegassem um resfriado, ele combinou sua comemoração de aniversário com o desfile anual de primavera conhecido como Trooping the Colour.

Ano após ano, a Rainha Elizabeth costuma passar seu aniversário de abril em particular, a ocasião geralmente é marcada publicamente por salvas de armas no centro de Londres ao meio-dia: uma salva de 41 tiros em Hyde Park, uma salva de 21 tiros em Windsor Great Park e uma salva de 62 tiros em a torre de Londres.

Na quinta-feira passada, 21 de abril, a monarca do Reino Unido viajou para Sandringham, para o Castelo de Windsor, onde descansam os restos mortais de seu falecido marido, o príncipe Philip.

Em seu aniversário oficial em junho - que tradicionalmente cai no segundo sábado do mês, embora este ano seja marcado na quinta-feira, 2 de junho, devido às grandes comemorações do Jubileu de Platina. A data celebrará os 70 anos de reinado da monarca do Reino Unido.

Uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham disse que o evento está sendo preparado nos mínimos detalhes e que muito já foi feito. “Será um espetáculo para os olhos”, disse a fonte não identificada à revista People.

O evento do dia 4 de junho será um show e deve contar com a presença de mais de 250.000 pessoas, que se inscreveram para estar, além dos 10.000 convidados no Palácio de Buckingham para um concerto de verão que ajudará a celebrar o Jubileu de Platina do monarca.

“O show será global, mas reconheço a criatividade e inovação do Reino Unido”, disse uma fonte à People. Os organizadores dizem que as imagens devem ser projetadas nas paredes do Palácio de Buckingham para que o público em geral desfrute do show. “Será um espetáculo para os olhos - tanto em público quanto na TV”, acrescentou a fonte.