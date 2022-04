Elizabeth Moss revela se haverá um ‘Homem Invisível 2′

O filme ‘O Homem Invisível’, de 2020, foi uma versão atualizada do famoso filme de terror da Universal de 1933. Trazendo Elizabeth Moss, o arrepiante filme de Blumhouse atingiu uma aceitação memorável com o público, chegando a arrecadar 143 milhões de dólares nas bilheterias do mundo inteiro.

Já estamos há dois anos desde que ‘O Homem Invisível’ deixou o público com esse suspense tentador e ainda não há informação oficial de uma sequência em andamento. Contudo, a atriz deixou a porta aberta para a possibilidade, mesmo que ainda não possa confirmar que o drama terá continuidade.

Em uma recente entrevista ao ComicBook.com, Moss falou sobre um potencial Homem Invisível 2: “Eu realmente não posso dizer muito, mas definitivamente não é, não está necessariamente no retrovisor, mas acho que temos, com qualquer sequência, você obviamente quer ter certeza de que está fazendo justiça ao original. E então nenhum de nós envolvidos tem qualquer intenção de apenas descobrir outra coisa e vomitar e apenas ver o que acontece. Nós realmente queremos que seja tão bom, senão melhor, do que o primeiro”.

O primeiro filme segue Elizabeth Moss como uma mulher aterrorizada por um antagonista literalmente invisível. Ela consegue vencer seu perseguidor, aparentemente todo-poderoso, e acaba ganhando o controle de seu traje de invisibilidade. O final do filme de fato parecia estabelecer uma sequência na qual a própria Moss poderia usar o poder da invisibilidade, seja para o bem ou para o mal.

A Blumhouse tem planos para a produção de filmes atualizados de personagens da Universal e o próprio Jason Blum recentemente falou que “dois ou três” filmes estão em andamento, lógico sem citar quais títulos estão realmente chegando. Ele também lembrou aos fãs que a Universal Studios tem a palavra final sobre quais ideias de filmes serão aprovadas.

Parece que ‘O Homem Invisível 2′ é um forte candidato para se juntar à lista de novos projetos da Universal, considerando o sucesso do filme original nas bilheterias e tendo em vista que o primeiro filme terminou com uma abertura perfeita para uma sequência, talvez com Moss se tornando a Mulher Invisível.