Rock in Rio em SP? Confira os artistas que farão show solo na capital paulista

Aproveitando a passagem pelo Brasil para o Rock in Rio, muitos artistas estão aproveitando para estender sua turnê pelo país e adicionando shows solos em outras cidades.

Até o momento, quatro headliners do festival carioca também confirmaram apresentações fora do Rock in Rio: Iron Maiden, Justin Bieber, Guns N’ Roses e Coldplay - mas, ao que tudo indica, essa lista ainda deve aumentar.

Iron Maiden

A banda confirmou nesta semana mais três apresentações extras no Brasil, além do show que será realizado no Rock in Rio.

Antes do Rio de Janeiro, a turnê “Legacy of the Beast World Tour 22″ passa também pelas cidades de Curitiba (dia 27 de agosto) e Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo (dia 30 de agosto).

Após o Rock in Rio, o Iron Maiden encerra a sua passagem no país com um show na capital paulista (dia 4 de setembro). Confira aqui os detalhes de ingressos e locais das apresentações.

Justin Bieber

O popstar canadense anunciou mais uma data para a “Justice World Tour” no Brasil: dia 14 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos para esta apresentação também já esgotaram - tão rápido quanto no Rock in Rio. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, o artista deve anunciar mais uma apresentação, no dia 15. Confira aqui os detalhes de ingressos.

Coldplay

Os britânicos farão cinco apresentações fora do Rock in Rio, sendo três em São Paulo e duas no próprio Rio de Janeiro.

Após o show no festival, a banda retorna ao Brasil quase um mês depois. No Rio, eles se apresentam nos dias 11 e 12 de outubro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Em São Paulo, os shows serão no Allianz Parque, nos dias 15, 16 e 18 de outubro.

Nas cinco apresentações extras da “Music Of The Spheres World Tour”, a banda traz a cantora H.E.R. para abrir os shows. Todas as datas já estão esgotadas. Confira aqui os detalhes.

Guns N’ Roses

Estes realmente farão uma turnê pelo país: além do Rio de Janeiro, outras oito cidades recebem a banda. Esta será a décima vez que eles se apresentam em território brasileiro.

Guns N’ Roses inicia sua passagem pelo Brasil no dia 4 de setembro, em Recife. Depois do Rock in Rio, no dia 8, eles seguem para Goiânia (11), Belo Horizonte (13), Ribeirão Preto (16), Florianópolis (18), Curitiba (21), São Paulo (24) e, por fim, Porto Alegre (26).

Confira aqui os detalhes de ingressos e locais das apresentações.

Ainda não confirmados

Segundo Flesch - que apontou o show extra de Justin Bieber - mais três artistas devem estender suas turnês para, pelo menos, a cidade de São Paulo. São eles: Dua Lipa, Måneskin e Camila Cabello.

Caso Dua Lipa confirme, Post Malone e Green Day serão os únicos headliners do Rock in Rio que continuarão exclusivos do Rock in Rio.

