Irma volta ao Pantanal e se apaixona por peão misterioso; entenda

A vida de Irma (Camila Morgado) na segunda fase de “Pantanal” não será apenas se preocupar com o destino de Jove (Jesuíta Barbosa). Depois de terminar a primeira etapa da trama apaixonada por José Leôncio (Marcos Palmeira), ela vai encontrar um grande amor.

Em um determinado momento, a personagem vai voltar para a fazenda do cunhado e acaba admirando outros peões da trama de Bruno Luperi. Agora, o novo pretendente em Trindade (Gabriel Sater), que será contratado por José Leôncio, junto com Tibério (Guito) e Levi (Leandro Lima), que substituem Tião (Fábio Neppo) e Quim (Chico Teixeira), que foram cuidar de outra propriedade do pai de Jove.

O romance dos dois segue de forma séria durante o folhetim até que a irmã de Madeleine (Karine Teles) engravida dele, deixando o relacionamento estremecido, já que a herdeira da família Novaes não conhece toda história sobre o amado.

Uma das brigas envolvendo o casal acontecerá momentos antes de Irma dar à luz. Na cena, Trindade afirma que o filho que ela carrega é somente dele, deixando a tia de Jove preocupada e muito irritada.

Mais para a frente, o personagem de Gabriel Sater aparecerá no quarto onde Irma está dando à luz e faz o parto do próprio filho. Em seguida, Trindade vai embora e pede a Zé Lucas (Irandhir Santos) que cuide de Irma e de seu filho.

Vale lembrar que Gabriel Sater, filho do violeiro Almir Sater, interpreta o mesmo personagem vivido por seu pai na primeira versão de “Pantanal”, exibida em 1990. No entanto, diferente do que muitos pensam, o famoso não foi convidado para o papel, durante uma entrevista coletiva, ele contou que precisou fazer testes de elenco.

“Antes de fazer o teste da novela comecei a investigar com meu pai inúmeras histórias. Mesmo como fã da novela, assistindo, tinha muita curiosidade das intimidades do set com meu pai. Quis entender o processo em relação ao Trindade, como ele chegou ao convite para ser o papel, porque não foi de cara”, contou Gabriel.

Após ser aprovado pela direção da novela “Pantanal”, Gabriel começou a se questionar como seria a personalidade de Trindade no remake da trama e ele abriu o jogo: “Aos poucos entendi cada cena e também cada camada do personagem. A cada cena que via eu perguntava para o meu pai, mas ele me deixou muito livre, pediu pra eu encontrar o novo Trindade”, revela o ator, que está em sua segunda novela.

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi, baseado na novela original desenvolvida por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

