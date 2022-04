Ex de Thiaguinho, Fernanda Souza se declara para namorada: “amor é amor”

Ex-esposa de Thiaguinho, a atriz Fernanda Souza publicou em suas redes sociais uma foto na qual se declara para a nova namorada, Eduarda Porto.

“Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós…Amor é amor”, publicou em seu Instagram.

Desde que se separou do cantor Thiaguinho, em 2019, é a primeira vez que a atriz assume publicamente um namoro.

O ex-marido Thiaguinho comentou a postagem de Fernanda: “E amor é pra sentir, não pra entender. Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito. Vocês sabem o quanto! E você TEM que ser feliz… porque você é PHODA! Eternamente ao seu lado!”, disse.

Amigos e famosos da atriz também fizeram questão de dar os parabéns para Fernanda.

“Quando o Amor acontece, é assim. Ilumina todo o universo”, disse a cantora Wanessa Camargo “Eu tenho muito orgulho de vocês, de suas escolhas e trajetórias. Amo vocês, minhas irmãs”, disse Ludmilla.

“Meu Deus, quanta luz, quanta leveza, quanta beleza e quanto amor cabem numa foto só??? Como é bonito ter a coragem de ser quem se é e viver o que se quer! Você faz isso como ninguém, Fê! Te admiro e te celebro, propósito! Estou tão feliz por vocês! Amo vocês duas”, disse Bruna Marquezine.

Em fevereiro passado o cantor também havia anunciado que estava namorado a ex-BBB Carol Peixinho

Nesta sexta, o cantor foi flagrado com a namorada curtindo o Carnaval no camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio, trocando beijos.

Thiaguinho se empolgou quando a Mangueira entrou na avenida e aproveitou para cantar o samba-enredo da escola, que homenageia Cartola, Jamelão e Delegado.