EX-BBB Natália é clicada com a modelo canadense Winnie Harlow

A ex-BBB Natália Deodato foi clicada na primeira noite de desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro circulando pelos camarotes da Sapucaí.

Uma das fotos que foram compartilhadas foi com a modelo canadense Winnie Harlow, que está no Rio curtindo o carnaval e, assim como Natália, é portadora de vitiligo.

Winni participou do reality America’s Next Top Model e após o programa trabalhou com marcas mundialmente famosas, ganhando representatividade entre as pessoas com o problema de pele.

Natália também desfilou no Carnaval pela Beija-Flor. Confinados na casa, os brother puderam acompanhar pelo telão a evolução da ex-BBB pela avenida. “Vai, Natália! Vamos!”, gritavam os brothers.”Irado demais!”, disse P.A.

Outro encontro de Natália no sambódromo foi com os colegas de confinamento Pedro Scooby, eliminado no último paredão do reality. Os brothers aproveitaram para registrar o encontro com uma foto.

CABELO LISO

Na última quinta-feira, Natália publicou em seus stories o novo look de cabelo e surpreendeu seus seguidores. A transformação contou com a ajuda de sua mãe, que é cabeleireira.

Natália aparece de fios lisos nas redes sociais Instagram (Reprodução)

“Gente, lá fui eu já dar um banho de brilho no meu cabelo que estava com uma cor de burro fugido, né? Já aproveitei, tirei as pontinhas do meu cabelinho. Adivinha quem fez? Minha mamãe, a gente correu no salão aqui do hotel, pedimos ao rapaz o secador, as coisas deles todas, invadimos o salão, viu, gente? As coisas muda, mas a gente não muda”, disse a ex-sister.

Natália explicou, porém, que o liso ficará por pouco tempo. “Eu amo minha mãe mexendo no meu cabelo. Olha só, está perfeito, amanhã eu já molho. Hidratou muito bem. A cor, gente, olha esse brilho! Estou chocada”, acrescentou.