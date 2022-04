Estrela de ‘Pantanal’, Dira Paes, posa nua na web e arranca elogios de internautas

No remake da novela "Pantanal", Dira Paes interpreta Filó (Reprodução/Globo)

Interpretando Filó na trama das nove da Globo em ‘Pantanal’, Dira Paes está sendo um grande destaque nas telinhas da novela noturna. Na noite desta última quinta-feira (21), a atriz chamou a atenção dos internautas ao postar foto ousada nas redes sociais.

Em um registro sensual, a artista rasgou elogios dos seguidores com sua postagem. Dira Paes está completamente nua na foto, cobrindo as partes íntimas e usando uma maquiagem bem básica, com o cabelo solto. Em legenda, a atriz escreveu: “Hora de escolher a fantasia ‘pro’ Carnaval”.

Hora de escolher a fantasia pro Carnaval 🤎 pic.twitter.com/ChTJG4PQ6J — Dira Paes (@DiraPaes) April 21, 2022

Reação nas Redes Sociais

Ao registrar a foto sensual, Dira Paes recebeu diversos elogios pela foto postada. Um dos internautas comentou:

“Eu não sei que água essa mulher toma, mas uma coisa eu sei: não é sangue que corre em suas veias, é a fórmula do vinho. Porque quanto mais tempo passa, melhor e mais bela ela fica”, escreveu seguidor.

“Fantasia ‘pra’ quê? A senhora já se reveste de tudo o que há de admirável: inteligência, sensibilidade, talento…”, registrou outro seguidor.

“Para a maioria das mulheres os acessórios são muito importantes, vitais eu diria, mas para algumas – e não são muitas no mundo –, não precisa de nada, pois possuem um estilo natural e este é o seu caso. Um ótimo carnaval para você, brilha muito!”, elogiou outro internauta.

Sucesso de Pantanal

A atual trama global das nove, ‘Pantanal’, tem feito um sucesso contínuo desde que a novela teve seu início. Segundo dados divulgados pelo site Notícias da TV, o folhetim atingiu a melhor pontuação nesta terça-feira (19) ao ultrapassar os 30 pontos de média na Grande São Paulo.

A primeira versão de ‘Pantanal’ veio ao ar nos anos 90 na TV Manchete – que hoje não existe mais. A trama apresenta conflitos, romance, drama e diversos arcos no ambiente rural.