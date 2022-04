Estas são as diferenças entre o livro e a temporada 2 de ‘Bridgerton’

O fato é que a leitura do livro ‘O Visconde que me amava’, o segundo da série de romances de Julia Quinn, tem despertado interesse dos fãs apenas pela curiosidade de descobrir as diferenças entre o que está escrito e o que é mostrado na série ‘Bridgerton’, sucesso da Netflix.

Não há dúvida de que os espectadores aprovaram como a equipe de produção conduziu o roteiro, mas alguns adorariam saber como algumas passagens do livro que não apareceram na série teriam sido feitas. Preparamos uma lista com algumas dessas diferenças que você pode conferir abaixo.

O casamento de Kate e Anthony

No livro de Quinn, por exemplo, Anthony (Jonathan Bailey) corteja e se aproxima de Edwina, mas não chega a levá-la ao altar. Mas, como se desenrola o triângulo amoroso? Anthony e Kate são pegos em uma posição comprometedora com o visconde tentando sugar o veneno da picada de uma abelha na pele de Kate.

Assim, eles são forçados a se casar pela honra de ambos. No livro, Edwina encoraja Kate a ficar com Anthony. O romance também apresenta o casamento de Kate e Anthony, mas a série dá um salto para sua realidade de recém-casados depois de seis meses da cerimônia.

A morte do visconde Bridgerton

Edmund (Rupert Evans), o falecido pai dos Bridgertons, morre por uma picada de abelha, mas no livro, Anthony não presencia sua morte. Em vez disso, Daphne (Phoebe Dynevor) lhe comunica o fato. Na série, Anthony, quando jovem, observa o pai dar seus últimos suspiros. Esta se torna uma das cenas mais emocionantes.

O acidente de Kate

A cena emocionante que demonstra o clímax dos sentimentos de Anthony por Kate quando, ao fugir a cavalo, ela cai e bate com a cabeça no chão durante uma tempestade, não ocorre no livro. No livro, o acidente de Kate é mais simples e ela cai de uma carruagem em um passeio e não é resgatada por Anthony.