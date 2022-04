Entenda por que Juliette evitou comentar sobre o ‘BBB’ durante a 22ª temporada

Com o “BBB 22″ chegando ao fim, Juliette Freire, campeã da temporada passada, resolveu revelar os motivos que fizeram ela evitar comentar sobre o reality show da Globo durante os três meses de programa.

Ao podcast “BBB Tá On”, a cantora disse que sua intensa agenda de shows e eventos fez ela não ter tempo de parar e analisar o programa da Globo e, por isso, ela não queria jogar declarações distorcidas na mídia.

“Quem entende de ‘BBB’ é quem assiste ao pay-per-view. Humanamente, todo mundo sabe que eu não consigo acompanhar por conta das coisas que estou fazendo”, começou ela, que se explicou ainda mais.

“Quando eu vejo um programa, saio dizendo as coisas positivas que vejo em cada pessoa. Aí eu inventei de fazer isso aqui fora, eu elogiava uma atitude [de um participante do BBB 22] e as pessoas começavam a surtar dizendo que eu estava torcendo ou estava contra. É perigoso fazer isso, porque nem toda hora eu vou poder me defender, e é trabalhoso. Eu tenho uma opinião positiva sobre cada participante, mas não dá para se manifestar aqui fora, porque as pessoas se emocionam e começam a distorcer o que eu falei”, desabafou.

Na sequência, ela destacou que todos os participantes do “BBB 22″ possuem qualidades incríveis: “Se cada um que ainda estiver ali ganhar, eu vou ter uma justificativa, de dizer a razão, porque todos têm qualidades”, comentou.

Quando o ‘BBB 22′ chega ao fim?

O “BBB 22″ está em sua reta final e em poucos dias um participante vai ganhar o prêmio milionário do reality show da Globo.

Neste ano, o programa apresentado por Tadeu Schmidt foi estendido e somará 100 dias de confinamento no total e chegando ao fim na terça-feira (26). Após a final da atração, na quinta-feira (28), os participantes da edição irão se reunir novamente para a famosa “reunião de condomínio”, onde eles relembram os momentos mais marcantes.

Ao todo, 20 participantes do “BBB 22″ estarão no programa final para lavar a roupa suja. Apenas Maria e Tiago Abravanel, que deixaram o programa em situações de quebra de contrato, não participam.

No último dia do reality show da Globo, o público vai descobrir quem levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e ainda receberá um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras. O segundo lugar vai receber R$ 150 mil e o terceiro colocado vai ganhar R$ 50 mil.

