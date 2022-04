Atriz de Euphoria está sendo cotada para interpretar Madonna em nova cinebiografia da cantora

As últimas notícias que tivemos da cinebiografia da cantora Madonna foram que ela está empenhada em contar sua própria história e está realizando uma série de testes com atrizes que possam interpretá-la no cinema. Até agora, os nomes que circulam para interpretar Madonna incluem Florence Pugh, Julia Garner, Odessa Young, Emma Laird, bem como as estrelas da série ‘Euphoria’, Sydney Sweeney e Alex Demie.

Durante o evento FYC Emmy para ‘Euphoria’ no Museu da Academia, Alex deu uma entrevista à Variety sobre sua provável aprovação para interpretar Madonna, e a atriz disse: “Eu não sei. Sim, eu conheci Madonna, ela é um ícone”.

Alexa Demie addresses rumors that she's auditioned to play Madonna and shares her favorite Madonna song. https://t.co/RUCrjBRQLl pic.twitter.com/xlebZfrKRG — Variety (@Variety) April 21, 2022

Há rumores de que Alex Demie esteja próximo de conseguir o papel de Madonna. A atriz se tornou conhecida mundialmente após interpretar Maddy Perez, em ‘Euphoria’, da HBO Max. Sua personagem é uma uma garota de personalidade forte, manipuladora e astuta.

Veja também: Gal Gadot confirma que haverá ‘Mulher Maravilha 3′: “Estamos trabalhando no roteiro”

A atriz também já estrelou vários projetos de longa-metragem, incluindo ‘Brigsby Bear’, ‘Mid 90s’ e ‘Wave’s, bem como os programas da Netflix ‘The OA’ e ‘Love’. ‘Euforia’ tem sido seu papel de destaque, já que Maddy é uma das protagonistas da série.

Os detalhes sobre a cinebiografia de Madonna têm sido mantidos em segredo até agora. mas sabemos que a própria Madonna apareceu em vários filmes ao longo de sua carreira, começando na mesma época em que sua carreira de cantora decolou. Sua última performance notável na tela grande veio na forma de ‘Evita’, de Alan Parker, que ganhou o Oscar de Melhor Canção Original em 1997.

Madonna já dirigiu filmes antes (‘Filth and Wisdom’, de 2008 e ‘W.E.’, de 2011), então não é surpreendente que ela esteja tomando as rédeas de sua própria história de vida.