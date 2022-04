Nesta sexta-feira (22), a empresária Bianca Andrade (Boca Rosa) anunciou sua separação juntamente com o apresentador do canal ‘Desimpedidos’, Fred, em suas redes sociais. Apesar dos rumores de traição, a dona da marca de cosméticos afirmou que isso não aconteceu.

“Antes que especulem situações, não houve traição de ambas as partes, ou qualquer outra coisa que foi especulada nos últimos dias”, diz o post de Fred no Instagram.

Veja mais: Jogador Richarlison flerta com Luísa Sonza após cantora abrir seu coração: “Não quero todos, quero só um”

Antes de anunciar fim de relacionamento, Bianca Andrade recebe alfinetada pública de sogra. (Reprodução/Instagram)

Os rumores sobre a separação do casal iniciaram na semana passada, quando Bianca Andrade foi ao festival Coachella, em Los Angeles, na Califórnia (EUA) e recebeu uma alfinetada da sogra Aurimar Carneiro, que cuidava do neto Cris, filho do casal.

Em uma postagem de Bianca Andrade, a empresária fez um texto falando de seu trabalho e sobre sua marca ser parte de sua vida. A mãe de Fred fez o seguinte comentário na publicação:

“Nós não podemos vender nossa alma. Nós temos que ganhar o reino de Deus, isso sim. Os milhões ajudam, mas não resolvem tudo nas nossas vidas. Sem Deus não somos nada. Temos que lutar, temos. Mas com Deus na frente”, escreveu Aurimar.

Nas redes sociais, os internautas criticaram o comentário de Aurimar, que foi excluído posteriormente.

Confira o texto do término na íntegra

“Esse momento foi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós. É com muita tristeza que divido com vocês que eu e Bruno [Fred] não estamos mais juntos. Antes que especulem, nós nunca nos traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é a nossa verdade.”

Só estamos em busca de paz. Essa decisão foi de ambas as partes de forma carinhosa e amigável e, mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris.”

“Peço por favor que nos respeitem e principalmente respeitem o meu filho nessa fase tão difícil e não nos perguntem mais sobre esse assunto. Esse texto é tudo que consigo oferecer em respeito aos nossos fãs que sempre nos encheram de amor”, escreveu Bianca.