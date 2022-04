Anitta diz que irá arrumar trabalho a últimos eliminados do ‘BBB 22’ e comenta: “As definições de medo das eleições foram atualizadas”

Com a eliminação do participante Pedro Scooby no ‘BBB 22′ nesta quinta-feira (21), a cantora Anitta fez um desabafo em suas redes sociais, comentando sobre a saída de eu ex, bem como a de outros participantes pelos quais a artista levantou torcida.

No Twitter, Anitta fez até mesmo um comparativo com as eleições que ocorrerão em outubro deste ano.

“Interrompendo a programação da minha vida que ‘tá’ mais corrida que as competições do P.A. pra comentar que: acabo de saber que saíram do ‘BBB’: Lina, Gustavo e agora Scooby um atrás do outro. As definições de medo das eleições foram atualizadas”, escreveu a artista.

Após lamentar a saída dos participantes, Anitta comentou que irá arrumar trabalhos de publicidade com suas marcas para os três.

“E eu que falei lá no início que dessa vez desse ex vocês iam gostar até o final. Que c*r*lhos que ele fez? eu parei de assistir. Gente, e o Gustavo meu crush saiu também. E Lina minha campeã. Vou já correndo arrumar um ‘publi’ para geral com as minhas marcas. Que loucura”, finalizou a cantora.

A torcida de Anitta ao trio

No início do programa, Anitta havia comentado que dentro da casa estava seu ex – Pedro Scooby – o qual o público iria gostar muito. Além do surfista, Anitta declarou sua torcida à cantora e atriz Linn da Quebrada. No fim de fevereiro, Anitta postou no Twitter seu apoio à Lina.

“Bom, Linn da Quebrada campeã do ‘BBB’. Cada vez que ela for ‘pro’ Paredão eu paro tudo que estiver fazendo ‘pra’ puxar mutirão ‘pra’ essa mona ficar. ‘Vambora’, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans campeã do BBB, sim. Mas, obviamente, não só por isso. Quem assiste sabe que ela é ‘mara’”, escreveu.

Inicialmente, Anitta mostrou interesse pelo participante Paulo André. Contudo, quando o atleta iniciou um romance com Jade Picon dentro da casa, Anitta descartou o interesse e focou em Gustavo.

Ao ser eliminado, Gustavo, que construiu um relacionamento com a participante Laís dentro do reality, brincou com a situação e disse que a cantora “chegou tarde”.