Ana Maria Braga compartilha clique na praia e seguidores reparam em pé inchado

Ana Maria Braga compartilhou em suas redes sociais um momento de descanso à beira-mar. Um detalhe, porém, chamou a atenção de seus seguidores.

O registro foi publicado no fim de semana passado e mostrava a apresentadora do “Mais Você” tomando sol de costas em uma espreguiçadeira na praia. “Toda e qualquer desculpa para lagartear no sol”, escreveu a global na legenda. Mais do que o céu azul e o belo mar ao fundo, os fãs da loira notaram que seu pé estava inchado e não hesitaram em mandar recados.

“Ana, vi seu pé inchado. É só efeito nessa foto ou está inchado mesmo? Hidrate-se. Isso pode ser rim gritando socorro”, “Seus pés parecem tão inchados”, “Coloca os pezinhos pra cima, Aninha linda. Estão bem inchados”, “E esse pezinho inchado, meu amor?”, foram alguns dos comentários no post no Instagram.

Houve ainda quem se preocupasse com a saúde da pele de Ana Maria. “Mulher, não esquece o protetor solar” e “Cuidado com a insolação, hein”, escreveram outros seguidores.

Confira a publicação:

Novo companheiro

Ao que parece, Ana Maria já está habituada com a presença do novo louro no “Mais Você”. Na quinta-feira (21), a comandante do matinal do Globo repetiu com o “neto” algo que costumava fazer com Louro José: o alimentou ao vivo.

Ana Maria Braga já alimentou filho do Louro José ao vivo Andreia Stefaneli/Globo (Divulgação)

Na verdade, quem se deu bem foi Fabio Caniatto, ator que interpreta o mascote no matinal da TV Globo. A receita do dia era um creme brûlée de chocolate. Não se tratava exatamente de um prato novo - o passo a passo já havia sido ensinado há alguns anos, inclusive quando Tom Veiga, o Louro José, ainda era vivo. A cena foi reexibida.

A delícia, porém, apareceu pronta na bancada de Ana Maria para ela e seus convidados provarem. A apresentadora decidiu deixar o “neto” experimentar o prato por debaixo do balcão e caiu na gargalhada ao tentar ensinar o ator a comer enquanto ele continuava a manipular o boneco.

Lourinho brincou que estava sentindo o gosto do doce por osmose e pediu que a “avó” desse mais uma garfada do quitute a Caniatto.