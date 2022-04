Algumas das melhores séries de crimes na Netflix

Se você gosta de séries com temática criminal, nós selecionamos o que há de melhor na Netflix nesse quesito. De documentários como ‘The Keepers’ a originais da Netflix como ‘Mindhunter’ e ‘Bloodline’, bem como séries britânicas como ‘Bodyguard’ e ‘Peaky Blinders’, as séries prometem ação e suspense, além de histórias inacreditáveis.

Ficção, drama criminal ou baseada em fatos reais, essas sérias vão te deixar grudado na TV. Confira!

‘Peaky Blinders’

Criada por Steven Knight e contando com Cillian Murphy, Helen McCrory e Paul Anderson no elenco, a série conta a história da gangue de mesmo nome que atuou na Inglaterra entre os anos 1890 e 1910. A primeira temporada se concentra em um roubo de armas e na investigação das várias atividades ilícitas dos Blinders. Está entre as séries mais populares da Netflix e a 6ª e última temporada chegará ao catálogo dia 10 de junho.

‘Inacreditável’

A história é baseada em fatos reais e acompanha dois detetives que perseguem um estuprador que aterrorizou mulheres no estado do Colorado e em Washington. Contém cenas difíceis de assistir às vezes e os policiais seguem sua investigação a partir do caso de Marie Adler uma sobrevivente de agressão sexual.

‘Ozark’

Estrelado por Jason Bateman e Laura Linney como um casal que se envolve num perigoso negócio de lavagem de dinheiro. Depois que um acordo com um cartel de drogas mexicano, o consultor financeiro Marty Byrde (Jason Bateman) se oferece para montar uma operação de lavagem de dinheiro na região do Lago de Ozarks, no centro de Missouri. Ele se muda para lá com sua esposa Wendy (Laura Linney) e seus filhos. A quarta temporada foi lançada na Netflix em janeiro deste ano.

‘Mindhunter’

Com atualmente duas temporadas, a série conta a história do investigador do FBI Holden Ford, que forma uma aliança inesperada com o agente veterano Bill Trench. Em 1977, eles começam a estudar como os serial killers atuam, suas motivações e desejos. Holden e Trench começam a entrevistar famosos serial killers da época para tentar traçar perfis que possam prever os passos de assassinos que estão na mira da polícia. Tudo isso, em meio aos dramas pessoais de ambos e à resistência da gerência do FBI em autorizar o estudo.

A série é baseada no livro homônimo de John E. Douglas e Mark Olshaker.

‘The Sinner’

Atualmente com 4 temporadas, a série é um drama criminal e, a cada temporada, o roteiro segue os passos do detetive Harry Ambrose (Bill Pullman) na resolução de um caso criminal. Na primeira temporada: uma mulher esfaqueou um homem até a morte. Por quê?. Na segunda temporada: uma criança envenena seus pais. Na terceira temporada: Ambrose investiga um estranho acidente de carro em Nova York. Na quarta temporada: Ambrose, que agora está aposentado, viaja para o norte do Maine para se recuperar do caso anterior. Há uma tragédia lá envolvendo a filha de uma família proeminente, e ele é chamado para ajudar na investigação

Baseado no romance de Petra Hammesfahr de 1999, a série é dirigida por Monica Raymund, Haifaa Al-Mansour, Batan Silva, Radium Cheung e Derek Simonds.