Afinal, ‘The Northman’ vai para a Netflix ou para a HBO Max?

‘The Northman’, o filme épico que traz no elenco Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy, já estreou neste final de semana nos Estados Unidos e alguns outros países da América do Sul. Nos cinemas brasileiros, o longa só estreia dia 12 de maio. Enquanto o filme não chega aos cinemas, nós vamos matando a curiosidade dos fãs de temas nórdicos no cinema.

Além das duas atrizes, o longa traz no elenco Alexander Skarsgård (‘Succession’), Ethan Hawke e outros nomes. O filme é sobre a história de Amleth (Skarsgår), herdeiro do trono Viking que vê seu pai (Hawke) ser morto por seu tio Fjolnir (Claes Bang).

Ao fugir da ira do tio, que promove um golpe, o pequeno Amleth faz um juramento: “Vou vingar você, pai. Eu vou te salvar, mãe. Eu vou te matar, Fjolnir”. Anos mais tarde ele retorna ao seu reino a fim de cumprir as promessas.

Robert Eggers, que dirigiu o filme, revelou à Entertainment Weekly: “The Northman foi de longe a coisa mais difícil que já fiz e de longe a mais ambiciosa”.

‘The Northman’ é uma viagem no tempo para a Escandinávia no século IX e estreou no Rigoletto Cinema em Estocolmo no mês passado com ótimas críticas.

Onde assistir a ‘The Northman’

De acordo com o site especializado em entretenimento, o longa estará disponível, após sua estreia no cinema, para aluguel em plataformas de streaming como Amazon Prime, iTunes, YouTube, Google Play e outras.

Atualmente, a única forma de assistir ao filme é nos cinemas, já que nenhuma data de lançamento digital foi anunciada. No entanto, a empresa controladora da Focus Features, a Universal Pictures, anunciou em dezembro de 2021 que os filmes da Universal estrearão no serviço de streaming norte-americano Peacock 45 dias após o lançamento nos cinemas. Isso significa que uma data de lançamento de streaming para ‘The Northman’ pode ser já em 6 de junho nos Estados Unidos.

Nossa esperança aqui no Brasil era que a HBO Max ou a Netflix comprassem os direitos de divulgação do filme, mas como ‘The Northman’ é um filme Focus Features/Universal, não um filme da Warner Bros, provavelmente ele não irá para o catálogo da HBO Max.

É possível que o filme esteja na Netflix, mas não esperamos que isso aconteça logo, isso porque um acordo entre a Universal e a Netflix dá ao serviço de streaming acesso a filmes live-action da Universal Filmed Entertainment Group, que inclui a Focus Features, somente cerca de quatro anos após a estreia nos cinemas.

No caso de ‘The Northman’, isso significa abril de 2026. É muito tempo para esperar, então se você quiser ver o filme o mais rápido possível, sua melhor aposta é ir ao cinema.