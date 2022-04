William e Kate ignoram pergunta de jornalista sobre príncipe Harry

Durante uma visita ao Comitê de Emergência de Desastres, em Londres, na última quinta-feira, 21, o príncipe William e Kate Middleton simplesmente ignoraram a pergunta de um jornalista sobre a mais recente declaração do príncipe Harry.

Em uma entrevista ao programa Today, da emissora norte-americana NBC News, o príncipe Harry revelou informações sobre seu encontro com a Rainha Elizabeth II na última semana. Conversando com a jornalista Hoda Kotb, ele disse: “Estar com ela foi ótimo. Foi tão bom vê-la. Ela está em ótima forma”.

Harry também disse que, apesar de viver mais longe da Rainha atualmente, ele está se esforçando para garantir que sua avó permaneça segura e apoiada. “Quero que ela esteja protegida e que tenha as pessoas certas ao seu redor”, explicou ele à jornalista. “Você sabe, lar – lar para mim, agora, é, você sabe, por enquanto, nos Estados Unidos”.

“Ensaboados”

Quando William e Kate entraram no carro após a visita, o jornalista de emissora de TV perguntou: “Senhor, a Rainha precisa de proteção?”. O duque e a duquesa não responderam e, em vez disso, entraram no veículo e ignoraram o jornalista.

A entrevista de Harry ocorre em meio a especulações sobre o real estado de saúde da Rainha do Reino Unido, que testou positivo para a Covid-19 em fevereiro. Desde então, ela tem se mantido longe dos compromissos oficiais, delegando suas tarefas aos demais membros da realeza, como Charles, Camilla, William e Kate.

Harry continua em Haia, na Holanda, para os Jogos Invictus, uma competição esportiva de ex-militares feridos ou doentes. O evento foi criado e é apoiado por ele desde 2014.

Antes de chegar na Holanda, para abertura do evento que aconteceu no final de semana passado, Harry e Meghan Markle passaram no Reino Unido e estiveram reunidos com a Rainha. Elizabeth II completou ontem, 21 de abril, 96 anos.