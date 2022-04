Viu isso? André Lamoglia ensina elenco de ‘Elite’ como flertar com brasileiros

‘Elite’ segue dando o que falar! A série espanhola estreou há alguns dias na Netflix e segue entre as produções mais comentadas da plataforma.

Dessa vez, a própria Netflix divulgou um tutorial que o elenco da série recebeu de André Lamoglia, o Iván. A ideia era ensinar os colegas de elenco como flertar em português brasileiro.

Porém, Manu Rios, Omar Ayuso e Carla Diaz quase não conseguiram entender as dicas do carioca. Eles até tentaram, mas todas as traduções saíram erradas.

Por outro lado, Valentina Zenere estava a milhão: a atriz, de 25 anos, fala português fluentemente e provou que conhece todas as nossas gírias.

“A Valentina é brasileira, ela só não sabe ainda”, comentou um seguidor. “A competitividade da Valentina, meu pai”, ressaltou outro.

Assista ao vídeo:

Para quem não sabe, André Lamoglia é brasileiro e entrou para o elenco de “Elite” nesta quinta temporada. Novo no colégio Las Encinas, seu personagem Iván é filho de um famoso jogador de futebol brasileiro.

Ele que se aproxima de Patrick (Manu Rios), mas, apesar da atração pelo colega, insiste que é heterossexual. Paralelamente, ele demonstra interesse por Ari (Carla Díaz), irmã de Patrick.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

