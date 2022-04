Travou? Reações de Tadeu Schmidt e Pedro Scooby ‘travam’ a internet

As 'travadas' do surfista 'quebraram' a internet (Reprodução / Globo)

Faltando apenas alguns dias para a grande final, o surfista Pedro Scooby foi eliminado no paredão desta última quinta-feira. Após receber 55.95% dos votos do publico, Scooby deixou a casa mais vigiada do Brasil em uma disputa contra Eliezer, que recebeu 42,23%, e Douglas Silva, com 1,82% dos votos.

Se entre os que ficaram na casa restou choro e reconhecimento, para os que receberam o surfista do lado de fora sobraram risadas e reações inesperadas.

Conhecido por suas “travadas” ao longo do programa, não tinha forma melhor de ser recebido por Tadeu Schmidt do que o modo ‘tela azul’. Dando um show de atuação, o apresentador fez seu melhor para reproduzir uma das travadas de Scooby e levou a internet ao delírio.

O momento foi um dos mais comentados da noite e gerou diversos memes e reações nas redes, confira alguns:

Ainda rindo aqui do Tadeu imitando o Scooby #BBB22 pic.twitter.com/s4xuIpPPLk — PEDRAO (@Itspedrito) April 22, 2022

passando mal com scooby reagindo ao próprio meme olhando pro nada #bbb22 pic.twitter.com/Bi9aUSjf5p — @paiva #bbb22 (@paiva) April 22, 2022

O Tadeu imitando o scooby boiando // o scooby boiando vendo o Tadeu imitando o scooby boiando 🤣🤣 — Imperatriz 🖤❤️ (@TarcillaAssis) April 22, 2022

Além de reagir aos diversos memes criados sobre os momentos em que “travou” na casa. Scooby ainda quebrou o silêncio e respondeu a dúvida de diversas pessoas: “Eu não fumo não mano. Meus amigos que fumam falam: ‘Scooby, você não precisa fumar porque já nasceu fumado’.”.

A eliminação foi marcada por momentos emocionantes

Após saber da eliminação de seu amigo, PA não aguentou a emoção e precisou ser amparado pelos demais brothers. Enquanto isso, quem também se emocionou foi o próprio eliminado que recebeu o carinho de amigos, familiares e do próprio apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

O Tadeu postou foto abraçado com o Scooby 🥺 #BBB22 pic.twitter.com/0sdxy5d9Vq — PEDRAO (@Itspedrito) April 22, 2022

Durante a entrevista com o eliminado, imagens dos momentos na casa foram apresentadas e levara o surfista às lágrimas: “Como eu não ganhei o BBB? Eu ganhei, po!”, exclamou Scooby após rever momentos divertidos compartilhados com Paulo André e Douglas Silva no confinamento.

O eliminado do 16º paredão também não conseguiu conter o choro após ver imagens de PA emocionado com sua saída do programa e reafirmou a importância da amizade do companheiro.

Mostraram o VT completo do PA chorando após a saída dele. Scooby se emocionou de novo #BBB22 pic.twitter.com/6CmC6Ddni5 — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) April 22, 2022

Após a eliminação, os confinados, que agora são o TOP 4 do BBB22, encaram uma prova de resistência que vale vaga direto para a final do programa.