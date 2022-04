Sessão da Tarde: ‘A Volta do Todo Poderoso’ usava casais de animais do mesmo sexo

Um dos filmes de comédia mais caros já produzidos, “A Volta do Todo Poderoso” foi o escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (22).

O filme é uma sequência de “Todo Poderoso”, de 2003, e segue Evan Baxter (Steve Carrell). Ele foi eleito para o Congresso, mas Deus avisa-o que um novo dilúvio está a caminho e que deve construir uma arca para abrigar animais, como Noé antes dele.

Confira cinco curiosidades sobre “A Volta do Todo Poderoso”.

Mudança de protagonista

Protagonistas do filme anterior, Jim Carrey e Jennifer Aniston se recusaram a retornar para a sequência de “Todo Poderoso”. Na época do projeto, o segundo longa foi bem disputado em Hollywood e acabou sendo comprado pela Sony. Steve Carrell foi a solução do estúdio, promovendo-o o protagonista desta nova história.

Uso de animais reais, com fiscalização

Sim, os animais que aparecem em “A Volta do Todo Poderoso” são todos reais. Para filmar as mais de cem espécies utilizadas nas gravações, o estúdio contou com a supervisão da American Humane Society. As cenas que incluem predadores e presas foram adicionados digitalmente, para garantir a segurança.

Pares do mesmo sexo

Em boa parte das vezes, os casais eram animais do mesmo sexo, por questões de segurança. Um elefante macho em set poderia ser considerado um risco, então a produção optou por colocar duas fêmeas. O mesmo aconteceu com o casal de dois machos de girafas.

Animais inusitados

Não foram apenas aves e mamíferos que entraram no set de gravação de “A Volta do Todo Poderoso”: o ator Steve Carell descobriu piolhos em sua barba durante os estágios iniciais da gravação.

Meia arca

A arca foi construída em tamanho real, mas nunca foi finalizada por completo. Um dos lados, por exemplo, permaneceu sem acabamento. O telhado também nunca foi completado. Outro detalhe era que ela foi feita em aço, com painéis de efeito de madeira, para ser mais barata e fácil de construir.

