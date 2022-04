Revelados nome oficial e data de estreia do filme live action de ‘Caverna do Dragão’

O live-action de ‘Dungeons & Dragons’, conhecido no Brasil como ‘Caverna do Dragão’, acaba de ganhar um título oficial. O filme está sendo anunciado desde 2020, mas tinha recebido simplesmente o nome de ‘Dungeons & Dragons’. A Paramount anunciou oficialmente o título do próximo e aguardado filme estrelado por Chris Pine e revelou seu logotipo: ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’.

O estúdio ainda não divulgou o nome em português do longa, mas sabemos que a estreia mundial deve ocorrer em 3 de março de 2023.

O ator Chris Pine, conhecido no Brasil principalmente por seus papéis em ‘Star Trek’ e ‘Mulher Maravilha’, foi escalado para o novo filme no final de 2020, e mais tarde se juntou a Hugh Grant, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Sophia Lillis.

Os detalhes do enredo estão sendo mantidos em sigilo, mas o diretor Jonathan Goldstein compartilhou, em maio de 2021, que a produção do filme havia começado.

O desenvolvimento do último filme de ‘Dungeons & Dragons’ começou em 2015, mas a produção foi prejudicada por questões de bastidores, mudando constantemente de mãos entre roteiristas e diretores. Inicialmente, Ansel Elgort, de West Side Story, foi escolhido para estrelar, mas isso não se concretizou.

Ao contrário do primeiro filme de ‘Dungeons & Dragons’, o novo filme está sendo lançado em um momento em que o RPG de mesa D&D nunca foi tão procurado, e o interesse pela propriedade é altíssimo.

A Paramount tem mantido os detalhes de ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ em segredo, já que apenas algumas fotos dos bastidores do elenco fantasiado chegaram a ser divulgados online, mas um trailer oficial provavelmente não está longe de ser revelado.

Para quem não lembra, houve três filmes de D&D até hoje, sendo o primeiro lançado em 2000, simplesmente intitulado ‘Dungeons & Dragons’, o segundo filme foi ‘Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God’, que foi lançado no Sci-Fi Channel em 2005, seguido por uma terceira estreia, em 2012, do DVD ‘Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness’.