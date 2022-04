Pedro Scooby deixa o ‘BBB 22′ e o Top 4 encara a última prova de resistência

Pedro Scooby é eliminado na reta final do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

O “BBB 22″ teve mais uma noite acelerada e, faltando cinco dias para a final, Pedro Scooby foi eliminado com 55,95% dos votos. O surfista estava competindo contra Eliezer, que obteve 42,23%, e Douglas Silva, ficou com 1,82% dos votos.

Com a saída de Scooby da casa, Eliezer e Douglas Silva ficaram felizes por continuar no programa, mas Paulo André chorou e foi consolado por Arthur Aguiar e os outros brothers.

“Ele deu aula para o Brasil inteiro de como ser um ser humano”, disse Eli, Já DG lembrou do discurso de Tadeu Schmidt: “Quando o Tadeu falou: ‘Será que isso é um personagem?’. Quem falou isso mordeu a língua”.

Pedro Scooby deixa a casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Ao conversar com Tadeu, o atleta disse que aprendeu muito na casa: “A cada semana que falava, ia aprendendo um pouco com o discurso. Eu tenho um jeito meu assim que levo a vida, e tem coisas que não vou mudar. Foi bom para refletir, muita coisa aprendi aqui. Sempre fui avoado, viajando, três filhos e foi bom pra refletir erros, trajetória de vida e depois dentro do BBB. Foi muito especial”.

Quando foi confirmado no reality show da Globo, o famoso assumiu que não levaria o espírito competitivo para a casa e prometeu viver a experiência de conviver com pessoas diferentes. Ao longo da temporada, ele mostrou ao público e, para os moradores, que é uma pessoa que prioriza as amizades, mas que também sabe jogar.

Pedro Scooby é confirmado no "BBB 22" (João Cotta/Globo)

Segundo Scooby, o “BBB 22″ foi a chance de experimentar algo novo, mas é claro que a pressão tomou conta e ele falou com Bárbara e Tiago Abravanel, que sonhou que sairia antes da final: “Meus sonhos deram errado, eu sonhei três vezes seguidas que eu ia sair na terceira semana”, contou ele.

Depois da eliminação de Pedro Scooby, o Top 4, formado por Arthur Aguiar, Eliezer, Douglas Silva e Paulo André, se preparou para a última prova do líder, que definirá o primeiro finalista do “BBB 22″.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Guta enfrenta o pai e conta que já sabe sobre o seu segredo

Eliezer, DG, PA e Arthur formam o Top 4 do "BBB 22" (Reprodução)

Na prova, os brothers devem ficar atentos ao aviso do telão. Nele vai aparecer a estação eles devem ir. Na estação eletricidade, os participantes sofrem com efeitos de clima presos no carro. Segundo Tadeu, eles vão passar por chuva, calor e vento. “Quando der no telão o sinal de todos na base, vocês voltam para aguardar o próximo comando”, avisa Tadeu.

Na segunda, o Top 4 precisa ficar dentro do carro sem dormir, além disso, quem abrir a porta também estará desclassificado. Por fim, na estação de carga, os brothers têm que carregar o porta malas, apertar a botoeira e entrar no carro dentro do tempo.

Top 4 se enfrenta na última prova do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: ‘No Limite’: Esses foram os vencedores das temporadas passadas