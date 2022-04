‘Pantanal’: Par romântico da versão original se reencontra após 32 anos

Luciene Adami, a Guta da primeira versão da novela “Pantanal”, esteve com Tarcísio Filho, que viveu o personagem Marcelo, 32 anos após a exibição da trama de Benedito Ruy Barbosa, na extinta TV Manchete.

Aproveitando a onda de sucesso do remake, alguns atores do elenco original estão voltando a aparecer para contar como eram os bastidores do folhetim, em 1990, e recentemente a dupla postou uma foto que movimentou as redes sociais.

Na postagem, a atriz Luciene Adami e Tarcísio Filho, que eram par romântico na novela “Pantanal” aparecem dando uma abraço. Aos 57 anos, a famosa comemorou o reencontro em seu perfil do Instagram.

LEIA TAMBÉM: ‘No Limite’: Esses foram os vencedores das temporadas passadas

Na legenda da selfie, ela escreveu: “Marcelo e Guta de Pantanal, 32 anos depois! Celebrando a amizade, com os amores da vida!”.

Vale lembrar que a história de Guta e Marcelo não muda em nenhuma versão. No enredo, eles são meio-irmãos e vivem um amor proibido pouco depois de Guta se envolver com o protagonista Jove, que por sua vez se apaixona por Juma. No remake da TV Globo, Guta é vivenciada pela atriz Julia Dalavia e Marcelo será interpretado por Lucas Leto.

Audiência

“Pantanal” voltou a surpreender a direção da Globo, já que na última terça-feira (19) um novo recorde de audiência foi alcançado pela novela escrita por Bruno Luperi, marca que não é alcançada desde o último capítulo da reprise de “Império”, em 2021.

Julia Dalavia não é filha de Gloria Pires e já esteve em outras produções da Globo (Foto: Divulgação/Globo)

Na data, a trama do horário nobre rompeu a barreira dos 30 pontos, deixando “Um Lugar ao Sol” como uma das piores produções da emissora. Sem muitos conflitos, o remake registrou 30,2 pontos e foi assistido por cerca de dois milhões e 254 mil domicílios apenas em São Paulo.

Vale lembrar que na última terça-feira (19), a audiência de “Pantanal” começou a assistir o encontro de Juma Marruá (Alanis Gillen) e Jove Leôncio (Jesuíta Barbosa), que finalmente tiveram suas histórias cruzadas.

LEIA TAMBÉM: Após romance no rio, Jove perde suas roupas e fica nu no remake de ‘Pantanal’