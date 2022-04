Gal Gadot confirma que haverá ‘Mulher Maravilha 3′: “Estamos trabalhando no roteiro”

Embora rumores estejam sendo ainda discutidos, a produção de ‘Mulher Maravilha 3′ foi anunciada oficialmente em 2020, logo após o lançamento de ‘Mulher Maravilha 1984′. A diretora Patty Jenkins havia afirmado que originalmente tinha planos claros para a história do terceiro filme, mas possivelmente o enredo tenha mudado em seu pensamento após a pandemia.

É certo que Lynda Carter, a atriz que interpretou a Mulher Maravilha na série de televisão original dos anos 1970, também participará do filme como Asteria, depois que apareceu brevemente no final de ‘Mulher Maravilha 1984′.

A diretora Patty Jenkins expressou seu entusiasmo afirmando que não podia esperar pelo lançamento do próximo filme. Em entrevista à Forbes, Gadot compartilhou detalhes sobre como andam os trabalhos: “Estamos conversando! Na verdade, estamos trabalhando no roteiro e fazendo o terceiro, então todas as rodas estão funcionando e girando e estou super, super empolgada para os fãs virem assistir Mulher Maravilha 3 uma vez que é feito”.

Gal Gadot estreou no DCEU em ‘Batman vs Superman’, de Zack Snyder. Depois seguiu com ‘Mulher Maravilha’ (2017), dirigido por Jenkins, que arrecadou mais de 820 milhões de dólares em bilheteria. No mesmo ano, Gadot retornou ao papel no muito difamado filme ‘Liga da Justiça’. O último trabalho da atriz como Mulher Maravilha veio em 2020 com ‘Mulher Maravilha 1984′, um filme que retrata a personagem na década de 1980, vivendo uma vida dupla em Washington.

Os detalhes do filme ainda seguem em segredo, com apenas Gadot e Carter tendo sido anunciadas como parte do elenco. Apesar de ‘Mulher Maravilha 1984′ não ter tido um desempenho tão bom quanto seu antecessor, a Warner Bros ainda acredita em continuidades, com uma possível ‘Mulher Maravilha 4′.

Enfim, os fãs da super-heroína podem esperar ‘Mulher Maravilha 3′ nos cinemas em 2023 ou 2024.