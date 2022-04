Daniela Mercury diz que votará em Lula e processa Eduardo Bolsonaro por vídeo adulterado

A cantora Daniela Mercury concedeu recentemente uma entrevista à Revista Veja na qual revelou que entrou com uma ação judicial contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por propagar um vídeo adulterado no qual supostamente teria chamado Jesus Cristo de gay.

Durante sua conversa, a artista chamou a iniciativa do deputado de “covarde” e disse que “não é algo civilizado”. “Fiquei indignada com a má-fé, a maldade e a desonestidade do uso de um vídeo adulterado. Estou pedindo indenização na Justiça pelos graves danos que isso me causa pessoalmente. Também me repugnam a deterioração do debate público, a fraude e o uso da mentira para promover uma ideia, qualquer que seja”.

Vale ressaltar que o vídeo compartilhado é de três anos atrás, com recorte que dá a entender o suposto discurso, que na verdade é uma produção de fake news [notícia falsa].

Esta notícia também pode te interessar: Sandy compartilha nas redes que testou positivo para covid-19:”me cuidando muito”

Ao ser questionada sobre o impacto de vídeos como o divulgado em sua carreira, Mercury ressaltou que isso “a prejudica, gera ataques contra mim e grandes prejuízos financeiros”. A artista reforçou ainda que nas últimas eleições, a mesma iniciativa [dos vídeos adulterados] foram utilizadas e que não quer que isso ocorra novamente.

Daniela se classificou como uma “pessoa de fé”, mas lembrou que de nenhuma forma “posso impor a minha fé aos outros. É preciso respeitar a liberdade religiosa de cada um, do mesmo modo que é fundamental respeitar a liberdade artística”, explicou.

Por fim, ressaltando o posicionamento aberto de artistas como Taís Araujo e Anitta contra o atual presidente, Jair Bolsonaro, a cantora foi questionada se somaria ao engajamento delas. Veja a seguir o que ela respondeu: