‘Como eu não ganhei o BBB? Eu ganhei, pô!’, afirma Pedro Scooby

Após ser eliminado em um dos últimos paredões da competição, Pedro Scooby emocionou a internet ao reafirmar seu carinho pelos demais brothers que permanecem na casa.

Na disputa pela permanência entre Pedro Scooby, Eliezer e Douglas Silva, quem levou a pior foi o surfista que deixou a casa mais vigiada do Brasil após receber 55,95% dos votos do público.

Em uma das despedidas mais emocionadas da edição, o surfista foi recebido com carinho pelo apresentador Tadeu Schmidt além de ter sido presenteado com diversas mensagens calorosas de seus amigos e familiares.

Apesar de não ter levado o prêmio milionário do programa Scooby se considera um vencedor por ter feito amizades verdadeiras durante seu tempo no confinamento. “Como eu não ganhei o BBB? Eu ganhei pô! Ai ó! Isso é a maior vitória”, afirmou o surfista após rever imagens dos momentos compartilhados com PA e DG na casa.

Scooby vendo o VT da amizade dele com PA e DG: “Como eu não ganhei o BBB? Eu ganhei, po!” É SOBRE ISSO ❤️ #RedeBBB #BBB22

🎥Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/HALQm5gxkC — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 22, 2022

Emoção tomou conta da casa, dos estúdios e da internet

Depois de se despedir do companheiro, Paulo André não conseguiu conter as lágrimas e precisou ser amparado pelos demais brothers. “Ele deu aula para o Brasil inteiro de como ser um ser humano”, afirmou Eliezer após a eliminação do surfista.

“‘PAzinho’! Momento difícil né querido? Abracem esse menino por mim, por favor”, pediu Tadeu Schmidt ao falar ao vivo com a casa e reforçar a amizade entre os brothers. “A amizade de vocês foi das coisas mais lindas que a gente viu aqui no BBB”.

Independente de torcidas ou preferências pessoais, a amizade de Scooby e PA foi linda de se ver mesmo. É perceptível que levarão esse vínculo pra vida toda. E o estado que o PA ficou foi só a comprovação de algo que já era óbvio. #BBB22 pic.twitter.com/9lwVRMsZqY — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 22, 2022

Se de lá PA lamentava a saída do amigo, do lado de cá o surfista se emocionava ao ver na íntegra o VT de sua eliminação. Emocionado, Scooby reafirmou que os momentos vividos na casa vão permanecer e que a amizade com o brother é verdadeira.

“Se colocasse o PA e um milhão e meio, eu nem pensava duas vezes, eu escolhia o PA”, afirmou o eliminado levando o twitter às lágrimas com sua declaração.

scooby pode não ter ganhado o reality mas ele foi o verdadeiro significado de "BIG BROTHER" #bbb22 — cris dias (@crisayonara) April 22, 2022

não sei se tô mais triste pela saída do scooby ou pelo PA chorando pela saída do scooby — Foquinha (@foquinha) April 22, 2022

Namore alguém que te escolha assim como o Scooby escolheria o PA #BBB22 pic.twitter.com/FM36SRKmsh — PEDRAO (@Itspedrito) April 22, 2022

