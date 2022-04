BBB 22: Prova continua desafiando resistência e humor dos brothers; DG é eliminado

Última prova do líder do BBB 22 (Reprodução)

Após mais de 10 horas enfrentando a dura prova de resistência que garante uma vaga na final do Big Brother Brasil, a prova não só está testando a resistência e a resiliencia dos brother, mas também o humor de cada um.

Começaram na prova os quatro concorrentes: Arthur, Eliezer, Douglas e Paulo André. Por volta das 10h30 desta sexta, DG foi o primeiro eliminado.

Ants, Eliezer também já havia começado dar sinais de que a chuva, o vento e o frio constante sobre sua cabeça começam a minar suas forças. “Meu saco encolher todo aqui. Os demais concorrentes riram.

PA se cortou ao correr perto do porta-malas de um dos carros e teve que estancar o sangue usando a própria camisa para não ter que abandonar a prova.

🏅Prova do Finalista:

Depois de mais de 8 horas de Prova, os brothers seguem na disputa... e com muita cantoria! 🎶👀#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/9AfOGpKqRn — Big Brother Brasil (@bbb) April 22, 2022

Durante a madrugada, Arthur Aguiar resolver cantar uma música que Pedro Scooby tinha pedido antes de sair. Já contrariado com a situação de estresse que todos os brother estão passando após horas sem dormir, comer ou descansar, Douglas Silva solta: “Agora tu canta? Depois que o cara saiu? Maior vacilação. Aí, tá vendo, Scooby?”, disse.

Aliás, na manhã desta sexta, ainda se esforçando para resistir às interpéries da prova, DG reclamou que o dummie prendeu com muita força a algema que o prende ao cano e sua mãe estava latejando. “Nossa, tá prendendo a minha circulação. Agora eles amarraram forte demais. Sabe quando você sente latejar?”, reclamou o ator.

Como Tadeu Schmidt não deu prazo para a prova acabar, a expectativa é de que essa prova bata o recorde de horas das edições passadas.

ELIMINAÇÃO

Faltando apenas alguns dias para a grande final, o surfista Pedro Scooby foi eliminado no paredão desta última quinta-feira. Após receber 55.95% dos votos do publico, Scooby deixou a casa mais vigiada do Brasil em uma disputa contra Eliezer, que recebeu 42,23%, e Douglas Silva, com 1,82% dos votos.