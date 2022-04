Sessão da Tarde: ator de ‘As Branquelas’ revela real inspiração para irmãs Wilson

“Eu disse gostosa?” Nesta quinta-feira (21), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme “As Branquelas”, uma comédia que está presente na cultura brasileira há anos.

Para relembrar: o longa segue dois irmãos que são agentes do FBI, Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans). Após atrapalharem uma investigação, eles recebem um castigo: escoltar um par de socialites nos Hamptons, em Nova York.

Contudo, Tiffany (Anne Dudek) e Brittany (Maitland Ward), que também são irmãs, se recusam a seguir o plano do FBI. Dessa forma, a única alternativa que poderá salvar os empregos de Marcus e Kevin é se passar pelas Wilson, transformando-se de homens negros em mulheres brancas e loiras.

No ano passado, o ator Marlon Wayans revelou aos seus fãs que eles se inspiraram em duas irmãs da vida real para compor as personagens Tiffany e Brittany.

Paris Hilton e sua irmã, Nicky Hilton Rothschild, foram as musas inspiradoras dos atores. Marlon contou que quando o irmão fez convite para o filme, ele achou que era loucura.

Mas logo ele percebeu que fazia sentido, quando viu uma revista com as duas irmãs Hilton na capa. Foi quando topou fazer o papel do jeito que estava sendo proposto.

As irmãs Hilton fizeram parte de toda uma fase da cultura pop estadunidense. As socialites foram as principais personalidades dos anos 2000 - no mesmo estilo das irmãs Kardashians/Jenner atualmente.

Quanto a Marlon Wayans, sua carreira na comédia seguiu com filmes como “O Pequenino” e “Cinquenta Tons de Preto”.

Mas ele também fez personagens em filmes de drama: seu papel mais recente foi em “Respect: A História de Aretha Franklin”, um dos longas com grande reconhecimento na última temporada de premiações.

