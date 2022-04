Sandy compartilha nas redes que testou positivo para covid-19:”me cuidando muito”

A cantora Sandy compartilhou nos stories de seu Instagram que acaba de entrar para a extensa lista das pessoas que contraíram covid-19. Na postagem, ela mostra o resultado do exame marcando positivo.

“É, pessoal... Minha vez também chegou, mas estou bem, com poucos sintomas e me cuidando muito. Não se preocupem comigo, tá?”, disse.

A filha do sertanejo Xororó disse e esposa do músico Lucas Lima disse que como tomou as três doses da vacina seu corpo está reagindo rápido. “Infelizmente, tive que cancelar um compromisso de trabalho, o que me deixou muito triste, mas logo, logo eu estou zerada.”

O marido dela também compartilhou que está com covid-19. “Amiguitos, eu estava tentando ser o último a pegar e esperava que o Átila visse em casa no final da pandemia me dar um troféu. Estamos bem, descansando, com três doses e sintomas bem levinhos. Vou dando updates”, disse o músico.

EM MIAMI

Há duas semanas, antes do resultado positivo para covid-19, Sandy e Lucas Lima estiveram visitando os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos.

Sandy compartilhou com seus fãs a alegria de visitar os parques temáticos e as belezas da região. “Dias mágicos no lugar mais mágico e com as melhores pessoas… Que delícia de passeio com os meus amores… Volto renovada de alegria e amor”.

