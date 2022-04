Pedro Scooby revela se amizade com Arthur Aguiar pode acabar fora do ‘BBB 22’

Com o fim do “BBB 22″ chegando, Pedro Scooby e Eliezer começaram a falar sobre as possíveis amizades fora da casa. Durante a conversa, o nome de Arthur Aguiar foi citado pelos dois emparedados.

Tudo começou quando Eli disse para o surfista que a dinâmica do jogo não atrapalhou a amizade entre eles: “No final deu tudo certo, né? Que bom que o jogo não atrapalhou a relação que a gente construiu”, pontuou Eliezer.

Eliezer segue disputando o prêmio do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Em seguida, Pedro falou sobre sua amizade com o marido de Maira Cardi: “Hoje em dia eu entendo que o Arthur tem um jeito mais reservado. É o jeito dele. Imagino que ele seja assim na vida também”.

Após definir como o brother seria, Scooby disse que ao sair do “BBB 22″ eles não devem se encontrar muitas vezes: “Ele é um moleque que eu não vou encontrar toda hora, mas é um moleque que de repente, pô, estou em São Paulo, depois de vários meses... aí a gente, ‘vamos nos ver?’ Pô, vamos. Vamos jantar e tal’”, contou o famoso.

Na conversa com Eliezer, Pedro Scooby afirmou ainda que eles possuem estilos de vida diferentes, e curtem as coisas de maneiras distintas, mas não é por isso que eles ficaram distantes: “Temos personalidades diferentes. Mas o jogo fez, e nós nos permitimos também, com que conhecêssemos um ao outro. Respeitando as diferenças e entendendo o lado bom de cada um”, finalizou o surfista.

Eliezer e Arthur Aguiar conversam na área externa da casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Depois dos relatos, Arthur Aguiar aparece e comenta: “A gente deu muita sorte nessa edição, de verdade”.

O surfista volta a falar sobre uma possível amizade com o ator fora do reality show: “Eu entendo que ele vai ser um cara que a gente não vai sempre se encontrar, mas vai se encontrar de vez em quando, vai falar, trocar ideia sobre alguma coisa específica”.

